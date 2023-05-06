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История одной закупки: 144 семьи из Петропавловска остались без жилья из-за бюрократии
В Петропавловске две новые многоэтажки год не могут подключить к коммуникациям. Что мешает подрядчикам выполнить свои обязательства? Власти ставят сроки на начало лета, а что думают будущие жильцы?
В Петропавловске заложниками бюрократии стали 144 семьи. В одном из престижных развивающихся районов города по госпрограмме построили дома для льготников. В прошлом году они планировали получить ипотеку и заселиться в долгожданные квартиры. Но процесс затянулся и многодетные семьи, семьи, где воспитывают детей с инвалидностью, госслужащие вынуждены снимать жилье и ждать сдачи в эксплуатацию заветных квадратных метров. Цена вопроса при этом внушительная – 560 млн тенге. Столько стоит подвести коммуникации к дому и благоустроить двор. Подробности в проекте BaigeNews.kz "История одной закупки".
Похожие друг на друга многоэтажки в микрорайоне "Жас Оркен" выросли как грибы после дождя. На месте старого частного сектора за несколько лет появились как бы пафосно это не звучало — два дворца — Школьников и Спорта, новый казахский театр, современный теннисный центр. Рукой подать до озера, парка и пляжа. Купить квартиру в этом районе — мечта многих петропавловцев.
Особенно, кто может претендовать на льготное кредитование — всего по 160 тысяч тенге за квадратный метр. Таких цен на рынке уже нет. Стоимость жилья в Петропавловске давно перепрыгнула даже столичную. Казалось бы, протяни руку, заполни документы, подай заявку в банк, получи одобрение и вот ты уже отмечаешь новоселье. Но в реальности все оказалось не так.
Только с проезжей улицы всё кажется красивым. Если приглядеться, на окнах нет штор, и свет по вечерам здесь не горит. Но беда не только в отсутствии электричества.
"Ничего в доме нет. они сделали предчистовую, уже в августе она была завершена, они двери закрыли в подъезды. Всю зиму дом стоял без отопления. Представляете, дом построен и без отопления. Мы сейчас спрашивали, почему отопления не подключили, чтобы подрядчик не платил коммунальные услуги лишний раз", — рассказывает жительница Жазира Жакенова.
И действительно, ни подрядчик, который строил дома, ни тот, который тянет коммуникации, за отопление не платили. Это не было прописано в договоре. Доступа к квартирам у людей нет. Да и что делать там, где нет ни света, ни воды, ни канализации?! Интересно, что покажет экспертиза? Как все-таки дом перезимовал в суровых северных условиях?
"С момента заселения будет наступать гарантийный срок. Все недостатки, которые будут согласно строительно-монтажных работ выявляться, жильцы будут выдавать претензию, и стройкомпания будет обязана их устранять", — говорит аким Петропавловска Руслан Анбаев.
Эмоционально люди устали ждать. Сначала долгие годы они ждали своей очереди, теперь, когда дом уже стоит, ждут ввода в эксплуатацию. Почему 144 семьи оказались заложниками ситуации? Дом построили быстро – всего за год, тогда же, в 21-ом начали проводить коммуникации, да вот все никак не подключат. А ведь ключи от квартир люди надеялись получить в декабре прошлого года.
Полную версию "Истории одной закупки" смотрите в нашем новом выпуске.
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