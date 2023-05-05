Историческую правду о вкладе Казахстана в победу в ВОВ, напомнили в АНК

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Современное информационное пространство все чаще становится полем для столкновения различных точек зрения на исторические процессы и события, сыгравшие основополагающую роль в становлении актуального миропорядка и обретении геополитического статуса отдельных государств. Так считают в Ассамблее народов Казахстана, передает BaigeNews.kz. В пресс-службе АНК сообщили, что дискуссии в обществе несут в себе прямо противоположные нарративы, основываются на непроверенных фактах и выводах, а порой и просто выдвигаются на эмоциях. В таких условиях единственным аспектом, который может рассудить спорящие стороны может стать только одна вещь – память.

"В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне как никогда актуальным видится необходимость внесения ясности в складывающуюся информационную повестку вокруг данного события. Ведь даже человек, не интересующийся данной тематикой, невольно получает обрывочную информацию из СМИ, социальных сетей, газет, телевидения которая содержит в себе т.н. "двойное дно". Имеются ввиду попытки отдельных информационных источников, компаний, экспертов и отдельных лиц использовать День Победы, достигнутый коллективными усилиями миллионов человек, как некоторого социального раздражителя", - отметил руководитель медиа-центра АНК города Астаны Равиль Валеев.

По его мнению, праздник "с сединою на висках" пытаются связать с современной геополитической ситуацией, проводят исторические параллели, высказывают необоснованные прогнозы и попросту обесценивают огромный вклад советского народа в победу над глобальной мировой угрозой того времени.

В организации напомнили, что во времена войны на фронт из Казахской ССР было мобилизовано более миллиона 200 тысяч солдат, 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. В боях погибло более 600 тысяч человек и это только официальная статистика.

Казахстан усиленно работал в тылу, осуществлял централизованный сбор денежных средств для поддержки своих соотечественников на фронте, осуществлял изготовление и поставку военного оборудования. Один из самых известных фактов: девять из десяти пуль было отлито в Казахской ССР. Также за четыре года войны республика выпустила около четырех миллионов артиллерийских снарядов разных калибров и 4,7 миллиона мин.

"Вклад и героизм казахского народа ни в коем случае не был забыт и более того был увековечен на местах сражений. В 2018 году в Волгограде торжественно открыли памятник казахстанским воинам, которые участвовали в боях за Сталинград. Примечательно, что это событие произошло в юбилейный год, когда отмечалось 75-летие победы в Сталинградской битве. Гранитный памятник установлен в честь казахстанских дивизий, Героев Советского Союза из Казахстана, павших смертью храбрых в Сталинградской битве. За боевые действия под Сталинградом 38-й стрелковой дивизии было присвоено наименование 73-й гвардейской Сталинградской", - сообщили в столичном медиа-центре АНК.

По официальным данным на 1 апреля 2022 года, в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Годом ранее в стране проживало 665 участников и инвалидов ВОВ.

В стране проживает 72 468 граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ. Именно эти люди являются носителями той самой памяти.

"К сожалению, сегодня можно констатировать, что с каждым годом в странах постсоветского пространства сокращается количество ветеранов, которых по праву можно назвать "поколением победителей". Так как по данным на 2019 г. в пяти государствах региона проживало менее трех тысяч ветеранов войны и тружеников тыла, подавляющее большинство которых – глубокие старики старше 90 лет. Для сравнения, в 2015 г. в регионе проживало около 15 тысяч ветеранов. В сложившихся условиях еще более актуальным выглядит вопрос проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы 9 мая. К сожалению, обстоятельства не позволяют провести торжественный парад с 2020 года и на то есть объективные причины", - считают в Ассамблее народа Казахстана.

В 2020 и 2021 годах отмена праздника была обусловлена санитарно-эпидемиологическими мерами безопасности, связанными с COVID-19. В 2022 и 2023 году военное ведомство РК сообщило, что проведение парада не планируется "из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

"Однако даже в этих условиях, казахстанские военные и чиновники прилагают усилия чтобы не оставить поколение ветеранов без важного события, а молодое поколение – без исторических знаний. По сообщениям СМИ, "в воинских частях все же пройдут военно-патриотические мероприятия и чествование отличившихся. Проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне и освещением их подвигов в средствах массовой информации", - говорится в распространенном релизе АНК.

К слову, сегодня, 5 мая президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Касым-Жомарт Токаев провёл Всеармейское совещание. А 9 мая в Астане почтят память погибших в Великой Отечественной войне.