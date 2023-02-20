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Исторический визит: президент США Джо Байден прибыл в Киев Сегодня, 17:15
129
Сегодня, 17:15
129

Исторический визит: президент США Джо Байден прибыл в Киев

Президент США Джозеф Байден прибыл в Киев, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили ряд мировых СМИ и президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале.

"Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит – чрезвычайно важный знак поддержки для всех украинцев", - написал глава Украины. 

Байден и Зеленский встретились в Киеве под звуки воздушной тревоги. СМИ запечатлели двух президентов на Михайловской площади. Отмечается, что визит президента США в Украину держался в тайне. 

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#война в Украине #США #Джо Байден #Владимир Зеленский
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:15
129
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