Исторический визит: президент США Джо Байден прибыл в Киев

Президент США Джозеф Байден прибыл в Киев, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили ряд мировых СМИ и президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале.

"Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит – чрезвычайно важный знак поддержки для всех украинцев", - написал глава Украины.

Байден и Зеленский встретились в Киеве под звуки воздушной тревоги. СМИ запечатлели двух президентов на Михайловской площади. Отмечается, что визит президента США в Украину держался в тайне.