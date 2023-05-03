Исследователей обвинили в буллинге роботов во время обучения игре в футбол

Фото: DeepMind

Команду исследователей DeepMind обвинили в буллинге маленьких роботов во время обучения футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

Исследователи из DeepMind использовали глубокое обучение с подкреплением искусственного интеллекта, чтобы научить роботов-гуманоидов играть в футбол один на один. Сначала они тренировали навыки в одиночестве, а затем комбинировали их с настройками матча. Вместе с отчётом авторы опубликовали 27-секундное видео, на котором один экспериментатор неоднократно толкал крошечного робота-гуманоида на землю. Несмотря на вмешательство крошечному роботу всё равно удаётся забить мяч в ворота.

Людей в сети видео, где роботов постоянно толкают, возмутило, они просят дать спокойно играть киборгам.