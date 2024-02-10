Исследование: зависит ли уровень счастья от денежных доходов

Институт экологических наук и технологий Автономного университета Барселоны (ICTA-UAB) совместно с университетом Макгилла в Канаде провели исследование, результаты которого опровергают мнение о том, что счастливыми могут быть только люди, живущие в богатых странах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Анализ результатов опроса 2966 представителей коренных народов и местных общин, проведённого на 19 территориях, показал, что только 64% опрошенных домохозяйств имеют какой-либо денежный доход.

В исследовании говорится, что "высокие средние уровни удовлетворённости жизнью, сопоставимые с показателями богатых стран, отмечаются среди многочисленных групп населения, имеющих очень низкие денежные доходы".

Согласно полученным данным, в четырёх местах из 19-ти отмечается очень высокий средний уровень удовлетворённости жизнью (>8). Средний показатель по 19 исследованным малым обществам составляет 6,8 из 10, несмотря на то, что доход большинства из них, по оценкам, составляет менее 1000 долларов в год на человека.

В своём отчете исследователи отмечают, что "сегодня все сходятся во мнении, что богатство наций тесно связано с тем, могут ли их жители жить жизнью, близкой к их идеалу". Они также заключили, что если бы это было так, то "достижение высокой удовлетворённости жизнью для всех людей, предположительно, потребовало бы гораздо больших темпов добычи материальных благ, чем в настоящее время".

Где люди с очень низким доходом наиболее счастливы?

Среди общин, участвовавших в исследовании, большинство людей, которые сказали, что их удовлетворённость жизнью находится на самом высоком уровне (10), были тибетцами и представителями других этнических групп из крупнейшего уезда в тибетской автономной области Дицин (155).

На втором и третьем местах по уровню удовлетворённости жизнью оказались коренные жители Амазонии, живущие у реки Журуа в Бразилии (80), и жители сомона Булганского аймака Монголии (63).

Значительная часть коренного народа пай-тавитера в Парагвае (124) также сообщила, что их удовлетворённость жизнью очень высока (8), что вообще типично для богатых скандинавских стран (по результатам других опросов).