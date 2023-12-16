Испугался за своё здоровье: заключённый сбежал из колонии-поселения в Павлодаре

37-летний осужденный решился на побег, чтобы не отбывать наказание в бывшем тубдиспансере. Мужчина посчитал это опасным для здоровья и предпочёл оказаться в колонии строгого режима, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ирбис-ТВ.

Напомним, исправительное учреждение из поселка Щидерты перенести в город горняков решили в октябре. Причиной стало, обветшавшее состояние бараков, и плюс к этому многие их осужденных работают в городе. Для новой дислокации выбрали бывшее здание тубдиспансера, что и стало поводом для побега одного из заключённых.

37-летний арестант 21 октября ушел из колонии-поселения, как обычно, на работу, а возвращаться обратно не стал. За два дня успел побывать в Павлодаре, Астане, а потом вернулся и сам сдался в прокуратуру. Признался, понимал, что ему теперь грозит строгий режим и целенаправленно пошел на преступление.

"За 2-3 дня до совершения им уголовного правонарушения администрация учреждения уведомила их о переезде в здание бывшего тубдиспансера. На его вопрос насколько это безопасно для его здоровья, администрация учреждения не смогла ответить. В связи с чем он решил вернуться в учреждение максимальной безопасности, так как опасается за свое здоровье", — указано в приговоре Экибастузского городского суда.

Уголовное дело рассмотрели по статье "Уклонение от отбывания наказания" и назначили год лишения свободы в колонии максимальной безопасности.