Исполнение предвыборной программы президента Казахстана: развитие села и сельского хозяйства

В правительстве повели итоги проделанной за год работы по исполнению предвыборной программы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет Primeminister.kz, в своей предвыборной программе "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил перед правительством ряд новых задач по развитию агропромышленного комплекса республики.

"Сельское хозяйство станет новым двигателем отечественной экономики. Последующие годы пройдут под знаком развития сельских районов. Создадим условия для массовой занятости в сельской местности, поддержим предпринимательские инициативы сельчан. Жители получат доступ к земле. Для этого активизируем возврат в собственность государства неиспользуемых крупными владельцами земельных участков", — говорится в предвыборной программе.

Как отметил Глава государства, предстоит внедрить эффективные водосберегающие технологии, восстановить систему мелиорации и ирригации. Наряду с этим государство реализует масштабный проект по организации сельхозкооперативов.

"Кооперативы станут прямыми поставщиками продукции от поля до прилавков магазинов. Неэффективные посредники будут исключены", — подчёркивается в документе.

В рамках программы льготного лизинга аграриями приобретено 1053 комбайна и трактора на сумму 40 миллиардов тенге.

Выделено 20 миллиардов тенге на приобретение 2,8 тысячи единиц кормоуборочной техники.

Государству возвращено восемь миллионов гектаров неиспользуемых земель.

Реализуется проект "Ауыл аманаты" по развитию сельскохозяйственной кооперации и повышению доходов сельских жителей. Проект подразумевает вовлечение в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств республики и создание более 350 тысяч рабочих мест за счет микрокредитования и обеспечения доступа к рынкам сбыта. На реализацию проекта предусматривается суммарно одного триллиона тенге с охватом более одного миллиона сельчан. В 2023 году из республиканского бюджета выделено 100 миллиардов тенге для выдачи 17 тысяч микрокредитов. Это позволит создать более 18 тысяч новых рабочих мест на селе. На сегодня средства полностью освоены в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях. По другим регионам работа продолжается.

Разработан проект нового Водного кодекса, предусматривающий решение актуальных вопросов, связанных с обеспечением страны водой. Проект включает в себя такие направления, как водоснабжение, водоотведение, вопросы ирригации, безопасности водохозяйственных сооружений и многое другое.

Продолжается работа по модернизации водохозяйственной системы страны. Так, до 2025 года в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях планируется построить девять новых водохранилищ с объемом накопления 1 700 миллионов кубометров воды. Её планируется использовать в сельском хозяйстве и промышленности. На втором этапе предусматривается строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях более чем на 705 миллионов кубометров воды. Вместе с тем планируется увеличить общую площадь орошаемых сельхозземель республики с 1,8 до 2,5 миллиона гектаров, реконструировать 15 действующих водохранилищ и 3,5 тысячи километров оросительных сетей, а также охватить цифровизацией учёта воды 212 каналов.