Испанскому инвестору 3 года создавали проволочки в Акмолинской области

Прокуратура Акмолинской области помогла испанскому инвестору получить земельный участок и разрешительные документы на строительство, передаёт BaigeNews.kz.

По информации надзорного органа, испанский инвестор (ТОО "Big Farm") решил заниматься животноводством в Акмолинской области. Он планировал производить 7 200 тонн племенной говядины в год. Стоимость его проекта - 63 миллиарда тенге.

Три года бизнесмен не мог получить необходимый для реализации проекта земельный участок, а также столкнулся с препятствиями и административными барьерами в получении разрешительных документов для строительства.

Благодаря содействию прокуроров проблемный вопрос был решён, и ТОО "Big Farm" начало работу.