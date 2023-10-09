Испанскому инвестору 3 года создавали проволочки в Акмолинской области
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
221Фото: grodno24.com
Прокуратура Акмолинской области помогла испанскому инвестору получить земельный участок и разрешительные документы на строительство, передаёт BaigeNews.kz.
По информации надзорного органа, испанский инвестор (ТОО "Big Farm") решил заниматься животноводством в Акмолинской области. Он планировал производить 7 200 тонн племенной говядины в год. Стоимость его проекта - 63 миллиарда тенге.
Три года бизнесмен не мог получить необходимый для реализации проекта земельный участок, а также столкнулся с препятствиями и административными барьерами в получении разрешительных документов для строительства.
Благодаря содействию прокуроров проблемный вопрос был решён, и ТОО "Big Farm" начало работу.
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