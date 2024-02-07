Искуственный интеллект помог расшифровать древнюю рукопись

Учёные с помощью искусственного интеллекта расшифровали свиток из Гуркуланума. Обугленный папирус был найден в одном из зданий города, уничтоженного извержением Везувия в 79 году нашей эры. Об этом сообщает телеканал "МИР 24″, передаёт BaigeNews.kz.

Свиток был настолько поврежден, что развернуть его оказалось невозможно. Но современные технологии все же позволили распознать текст. Специалисты создали тысячи 3D-изображений свитка.

Затем искусственный интеллект идентифицировал отметки, оставленные чернилами, и сопоставил их с буквами. Таким образом экспертам удалось прочесть несколько сотен слов в 15 столбцах текста. Это соответствует примерно 5% всего написанного на свитке.

Первым словом, которое удалось прочитать, стало "πορφίραc" — фиолетовый цвет или краска соответствующего оттенка. Дальнейшие исследования показали, что текст посвящен удовольствию — высшему благу в философии эпикурейцев.

Учёные полагают, что автором текста был Филодем — философ, живший на вилле, где нашли свиток. В своем труде он размышлял, может ли доступность благ, таких как вкусная пища, повлиять на удовольствие, которое они доставляют, и каким образом.

"Как и в случае с едой, мы не сразу верим, что то, чего мало, абсолютно приятнее того, чего много. Однако легче ли нам естественным образом обходиться без того, что присутствует в изобилии?" — говорится в тексте.

Свиток не был подписан. Но учёные отметили, что его содержание соответствует стилю Филодема. В дальнейшем они намерены расшифровать название труда.

Возможно, это пропавший трактат о музыке, из которого до нас дошла только четвертая книга, сообщает Nature.