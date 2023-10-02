Искусство и культура должны быть вне политики: МИД об отмене концерта Максима Галкина

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал очередную отмену концертов юмориста Максима Галкина в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что в соцсетях распространяется информация о том, что в МИД поступило письмо от российской стороны с требованием отменять в Казахстане концерты некоторых российских артистов из-за якобы их позиции о войне в Украине. В этом списке якобы значатся Галкин, Пугачева и Земфира.

"Я впервые слышу о таком письме, и если бы такое письмо и было бы, то проведение концертов находится в компетенции наших организаций культуры и народ сам решает, кого слушать, а кого - нет. Я считаю, что искусство и культура должны быть вне политики", - заявил в ответ Айбек Смадияров.

Он подчеркнул, что в соцсетях пишут многие, и он не знает, как это комментировать.