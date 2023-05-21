Искусственный интеллект научился менять расу, цвет кожи и волос персонажей на видео

Фото: ixbt.com

Чешская компания Paranormal studio продемонстрировала весьма необычную и весьма острую ввиду актуальных мировых трендов разработку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Речь о технологии на основе ИИ, которая позволяет менять расу, цвет кожи, цвет волос и другие аспекты человека. Разработчики говорят, что эта технология пригодится для игр и фильмов.

"Мы разрабатываем пайплайн для использования ИИ в фильмах и играх. Если вы хотите помочь нам создать эти технологии будущего, дайте нам знать! Сейчас мы не проводим бета-тестирование, но мы открыты для инвестиций или совместной разработки", — заявили в компании.

Из заявления компании ясно, что технология ещё не готова для коммерческого использования, и пока неясно, когда будет готова.

Но демонстрация выглядит весьма впечатляюще. При этом такая технология с точки зрения актуальных мировых трендов, связанных с расовым (и прочими видами) равенством, может быть воспринята весьма критически. К примеру, портал Fast Company пишет, что такой ИИ, вероятно, является не лучшей идеей, и называет демонстрацию Paranormal дикой.