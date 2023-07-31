Исключат ли "Талибан" из списка запрещённых в Казахстане движений

Замминистра иностранных дел РК Канат Тумыш сообщил о том, собираются ли исключать "Талибан" из списка запрещённых в Казахстане движений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Данный вопрос будет координироваться с международным сообществом, с нашими партнёрами, коллегами. В настоящее время вопрос об исключении из списка запрещённых в стране движения "Талибан" не стоит на повестке дня. Пока мы проводим консультации и будем периодически делать апдейт", - сообщил Тумыш во время встречи с журналистами в Астане, посвященной предстоящему казахстанско-афганскому бизнес-форуму.

Он отметил, что гости, которые прибудут в столицу Казахстана, не числятся в санкционных списках стран мира, и к ним не могут быть применены какие-либо ограничительные меры. Более того, в подавляющем большинстве это представители деловых кругов Афганистана, то есть обычные люди.