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Исключат ли "Талибан" из списка запрещённых в Казахстане движений Сегодня, 19:18
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Сегодня, 19:18
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Исключат ли "Талибан" из списка запрещённых в Казахстане движений

Замминистра иностранных дел РК Канат Тумыш сообщил о том, собираются ли исключать "Талибан" из списка запрещённых в Казахстане движений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Данный вопрос будет координироваться с международным сообществом, с нашими партнёрами, коллегами. В настоящее время вопрос об исключении из списка запрещённых в стране движения "Талибан" не стоит на повестке дня. Пока мы проводим консультации и будем периодически делать апдейт", - сообщил Тумыш во время встречи с журналистами в Астане, посвященной предстоящему казахстанско-афганскому бизнес-форуму.

Он отметил, что гости, которые прибудут в столицу Казахстана, не числятся в санкционных списках стран мира, и к ним не могут быть применены какие-либо ограничительные меры. Более того, в подавляющем большинстве это представители деловых кругов Афганистана, то есть обычные люди.

"Движение "Талибан" не входит в национальные списки террористических организаций США, других крупнейших западных стран, таких как, к примеру, Великобритания. Это позволяет указанным странам поддерживать контакты с "Талибаном" на различных уровнях. Всем известна так называемая Дохийская площадка, в рамках которой ведутся переговоры с представителями движения "Талибан". Поэтому если подходить юридически к данному вопросу, то мы каких-либо международных норм не нарушаем", - добавил Канат Тумыш.

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Сегодня, 19:18
127
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