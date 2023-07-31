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Исключат ли "Талибан" из списка запрещённых в Казахстане движений
Замминистра иностранных дел РК Канат Тумыш сообщил о том, собираются ли исключать "Талибан" из списка запрещённых в Казахстане движений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Данный вопрос будет координироваться с международным сообществом, с нашими партнёрами, коллегами. В настоящее время вопрос об исключении из списка запрещённых в стране движения "Талибан" не стоит на повестке дня. Пока мы проводим консультации и будем периодически делать апдейт", - сообщил Тумыш во время встречи с журналистами в Астане, посвященной предстоящему казахстанско-афганскому бизнес-форуму.
Он отметил, что гости, которые прибудут в столицу Казахстана, не числятся в санкционных списках стран мира, и к ним не могут быть применены какие-либо ограничительные меры. Более того, в подавляющем большинстве это представители деловых кругов Афганистана, то есть обычные люди.
"Движение "Талибан" не входит в национальные списки террористических организаций США, других крупнейших западных стран, таких как, к примеру, Великобритания. Это позволяет указанным странам поддерживать контакты с "Талибаном" на различных уровнях. Всем известна так называемая Дохийская площадка, в рамках которой ведутся переговоры с представителями движения "Талибан". Поэтому если подходить юридически к данному вопросу, то мы каких-либо международных норм не нарушаем", - добавил Канат Тумыш.
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