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Сегодня, 14:15
333
333Фото: mk.ru
Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске
В Уральске полицеские всю ночь искали пропавшего подростка, а нашли на крыше многоэтажки, откуда 15-летняя девочка пыталась спрыгнуть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Заявление о пропаже несовершеннолетней 2008 года рождения поступило вечером 12 мая. На поиски подростка отправился весь личный состав департамента.
"Утром девочку обнаружили на крыше одного из многоэтажных домов, откуда она пыталась спрыгнуть. Инспектора ювенальной полиции Рамазан Жадигеров и Адиль Сахипкереев успели вовремя удержать ребёнка от рокового шага.В настоящее время с подростком работают психологи. В причинах произошедшего разбирается следствие", — сообщили в полиции.
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