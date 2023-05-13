Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске

Фото: mk.ru

В Уральске полицеские всю ночь искали пропавшего подростка, а нашли на крыше многоэтажки, откуда 15-летняя девочка пыталась спрыгнуть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Заявление о пропаже несовершеннолетней 2008 года рождения поступило вечером 12 мая. На поиски подростка отправился весь личный состав департамента.