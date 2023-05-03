Исчезающее хобби: железнодорожники создали клуб голубеводов в Актюбинской области

Фото: rail-news.kz

В Актюбинской области железнодорожники создали клуб голубеводов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Инициатором разведения пернатых и сохранения редкого хобби стал бывший машинист Актюбинского локомотивного депо Торемурат Батыргарин. Выйдя на заслуженный отдых, мужчина увлёкся разведением голубей. Птицы мира стали его настоящей страстью. Сейчас у заводчика около 100 птиц. Все разговоры в клубе на "крылатую" тему: по разведению и популяризации этих птиц.

Торемурат Батыргарин может часами рассказывать о своих питомцах. По его словам, у каждого голубя, как и у человека, свой характер. Различаются они по внешнему виду и размерам.

"Голуби – символ мира и дружбы. Это моё хобби, удовольствие, настоящая терапия. Часами могу наблюдать за парящими птицами и это снимает усталость", – говорит он.

Железнодорожник регулярно участвует в голубиных выставках, где занимает призовые места.