Ирина Смирнова высказалась о своей кандидатуре в Мажилис и скандалах в НПК

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Ирина Смирнова, которая с 2016 года была депутатом Мажилиса VI и VII созывов, прокомментировала громкие уходы экс-депутатов из Народной партии Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Она назвала партийную текучку "нормальным явлением":

"Я знаю, что в последнее время четыре человека вышли из партии. Это их право, это развитие партии, когда кто-то выходит. Но ещё больше становятся членами партии. Это нормальное явление".

Вместе с тем она заявила, что поддерживает главу НПК Ермухамета Ертысбаева и косвенно связывает скандальные заявления бывших однопартийцев с тем, что они больше не являются депутатами.

"Он (Ертысбаев - Ред.) внёс новые возможности в нашу партию, и сейчас партия обновляется. Представления о социализме, о том, что должна быть социальная справедливость. Может быть это не всем нравится, но на самом деле я разделяю такие подходы, что государство должно нести гарантии гражданину (...). Я ещё раз говорю, что каждый человек имеет право как вступить в партию, так и выйти оттуда. Мне просто удивительно, если эти люди были недовольны и не соглашались с теми изменениями, которые происходят в партии, почему они не вышли раньше, когда ещё были депутатами? Надо было ещё раньше сказать, что "нам это не нравится, нам это не подходит, мы не согласны" и так далее. После того как председателем партии стал Ермухамет Кабиденович, я не видела там кого-то недовольного и кого-то выступающего против. Хотя, пожалуйста, и тогда была трибуна, и трибуна фейсбука. Сейчас же они нашли свою трибуну... Нет, когда были депутатами, им всё нравилось, а когда перестали быть депутатами, всё перестало нравиться! Ну это тоже удивительно немножко", - сказала И. Смирнова.

Что касается своих депутатских перспектив, экс-мажилисмен сообщила, что является одним из кандидатов в депутаты мажилиса по партийным спискам НПК.

Напомним, Жамбыл Ахметбеков, который в 2019 году баллотировался на пост президента страны, громко ушёл из Народной партии Казахстана. Он заявил, что партия разваливается, назвав её новых руководителей "временщиками и приспособленцами". НПК также покинули Ерлан Смайлов и Газиз Кулахметов.