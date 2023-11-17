Ипотека, кредит, рассрочка: почему казахстанцы не могут жить без долгов?

По данным Бюро национальной статистики к середине 2023 года средняя зарплата в Казахстане составила около 365 тысяч тенге, а медианная зарплата - чуть более 240 тысяч. Однако, по мнению обывателей, суммы из этих подсчетов далеки от реальности. Так, для большинства казахстанцев, горькая правда о реальном уровне доходов населения вскрылась после обнародования данных переписи населения 2021 года, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Официальные данные переписи об источниках заработка казахстанцев, опубликованные Бюро национальной статистики, подтвердили, что почти 70% жителей Казахстана зарабатывают не больше 150 тысяч тенге в месяц.

С учетом быстрых темпов инфляции, удорожания цен на продукты, услуги и тарифы ЖКХ, говорить о том, что доходов хватает на жизнь, не приходится. Вот и вынуждены казахстанцы брать кредиты, причем, не только для крупных покупок, но и до зарплаты.

По официальным данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, по состоянию на август 2023 года казахстанцы (физические лица) взяли кредитов на общую сумму 16,2 трлн тенге, из них долги по кредитам сроком более 90 дней составили 889 млрд тенге.

Согласно данным Первого кредитного бюро, основной объем портфеля кредитования приходится на банки второго уровня – 89,1% от общего объема или около 16,2 трлн тенге. Микрофинансовые организации (МФО) обеспечивают 6,3% от общего портфеля или 1,1 трлн тенге. Доля прочих небанковских кредитных организаций – 4,6% или 830 млрд тенге.

Иными словами, если кредиты на большие суммы казахстанцы чаще берут в банках второго уровня, то так называемые "кредиты до зарплаты", или микрокредиты, люди берут у микрофинансовых организаций. И вот здесь,

несмотря на большее влияние банков в данном вопросе, на фоне закредитованности населения репутация сектора МФО значительно пострадала. Виной этому в большей степени стали организации, выдающие микрокредиты физическим лицам.

По мнению руководителя одной из МФО Асхата Бейсенбаева, сегодня назрела необходимость в обеспечении исполнения действующего законодательства всеми игроками рынка. К примеру, до сих пор есть нарушения у компаний, выдающих, так называемые кредиты "до зарплаты", есть нарушения и у других МФО, в том числе автокредиторов, навязывающих клиентам страхование жизни и имущества, что должно входить в годовую эффективную ставку вознаграждения.

"Еще не учтено, что более 50% физических лиц направляют привлеченные средства в рамках залоговых потребительских займов на свои предпринимательские цели. Как правило, других возможностей занять деньги на определенный период времени, у них нет. При их отсутствии существуют риски попасть в лапы злостных ростовщиков и еще больше ухудшить свое финансовое положение, - рассказал Асхат Бейсенбаев.

Известно, что чаще всего за микрокредитами обращаются представители Алматы, Алматинской области, Шымкента и Астаны. Это строительный бизнес-сектор, оптовики, компании, осуществляющие грузоперевозки. Лидерами по объемам кредитования являются ресторанный бизнес, крестьянское хозяйство, оптовая торговля различными видами товаров.

За последние 10 лет правительство РК приняло несколько государственных программ, направленных на ускорение технологической модернизации экономики и развитие цифровой экономики и инноваций, а с 2020 года активно взялось за регулирование рынка микрофинансовых организаций. В отличие от банков второго уровня МФО не могут взимать комиссии, получать какое-либо вознаграждение за досрочное погашение или взимать любые другие платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займов, кроме самого процентного вознаграждения и неустойки в случае несвоевременного исполнения обязательств по договору займа.

Кстати, общая сумма неустойки (пени) также ограничена в пределах 10% в течение года от суммы выданного займа, что еще раз защищает интересы заемщика. При этом сегодня благодаря финтех-инструментам у МФО появилась возможность автоматической проверки кредитной истории, а также предусмотрены инструменты защиты клиентов.

"Есть примеры, когда на базарах орудуют мимикрирующие под МФО ростовщики, которые предоставляют заемщикам деньги в долг под 700-1000% в год, и по частям собирают оплату в его погашение ежедневно. Таким образом, ужесточение регулирования может "ударить" по добросовестным МФО, а нарушители будут и дальше только усугублять ситуацию. Мы работаем с теми, кому мы можем помочь, а не с теми, кому наше сотрудничество может ухудшить финансовую нагрузку. Соответственно, это те предприниматели, имеющие "здоровые" потоки, или те компании, которые благодаря займу смогут улучшить свои потоки", - пояснил Асхат Бейсенбаев.

О недвижимости только мечтаем

Отдельный вопрос - приобретение собственного жилья. Несмотря на то, что в крупнейших городах страны возводят немало жилых комплексов, купить в них квартиру мало кому по карману.

32-летний Шамиль Кенчибаев с супругой живут у его родителей и давно мечтают о покупке собственного жилья. Пытаются откладывать с каждой зарплаты понемногу. Но накопить нужную сумму у семейной пары никак не получается - периодически приходится влезать в копилку, чтобы взять деньги на срочные нужды.

"Если покупать жилье через обычную ипотеку, то нужен первоначальный взнос не менее 20%, с учетом нынешних цен на недвижимость сумма весьма приличная, немаленькая. Новостройки, если приобретать квартиру на стадии строительства, тоже недешевые, и первоначальный взнос (если брать в рассрочку), не менее 20%", - рассказал мужчина.

Для социально уязвимых слоев населения и бюджетников предусмотрена госпрограмма по льготной ипотеке, но, судя по данным о зарплатах, купить жилье в ипотеку среди тех, кто не подпадает под льготы, может позволить себе не каждый.

Директор алматинского филиала Союза строителей Казахстана Тимур Нуртаев констатирует, что в обществе сложилось негативное мнение, что застройщики Алматы - это якобы хапуги, критику населения вызывает точечная застройка. Однако, Тимур уверен, что застройщики делают благородное дело, а недоступность жилья для народа - следствие политики банков и недостаточной поддержки строительной отрасли со стороны государства. Он привел сравнение с Россией.

"Россия в прошлом году ввела около 103 млн кв.м, в этом году 108 млн кв.м. До этого Россия столько не строила. Там на 3 года вперед зарезервированы земли под строительство МЖК и ИЖС. Если земля находится в целевом назначении под КХ или сельское хозяйство, то этим землям меняют целевое назначение, подводят инфраструктуру. У нас в Казахстане, почему всех застройщиков ругают за точечную застройку? Потому что у нас другого выхода нет, так как отсутствуют свободные земли именно с инфраструктурой. В противном случае стоимость жилья взлетела бы в несколько раз", - пояснил Нуртаев.

Что касается доступной ипотеки, то он также предлагает брать пример с России в плане наличия нескольких видов ипотек, не только для социально уязвимых слоев населения, но и для обычных пользователей, а также говорит о необходимости серьезной цифровизации строительной отрасли.

К тому же, по словам Тимура Нуртаева, в Казахстане арендное жилье очень дорогое и государством не предпринимается ничего, чтобы снизить его стоимость - люди ползарплаты отдают, чтобы снимать квартиру в Алматы и Астане. Выход из ситуации, по мнению представителей отрасли - запуск новых ипотечных программ.

"Как член общественного совета НУХ "Байтерек" я был на встрече с зампредседателя Казахстанской жилищной корпорации, они сказали, что готовят ипотеку в 2024 году со ставкой 9%, первоначальный взнос 20%, на 25 лет. Но эта программа еще должна пройти утверждение в правительстве, поэтому о ней не объявляют. Надеемся, что программа будет создана. Считаем, что нужно работать с банками второго уровня, чтобы выгодные для населения ипотечные программы стимулировали население на покупку жилья по Казахстану", - сказал Тимур Нуртаев.

Финансисты, в свою очередь, полагают, что увеличивать количество льготных ипотечных программ не нужно.

"Ипотечные льготные программы могут иметь место, но в очень ограниченном количестве и для людей, которые действительно в этом нуждаются, а для остальных это должна быть рыночная ипотека", - полагает председатель Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.

Как повысить доходы населения?

Как мы видим, вопрос о закредитованности населения и низких доходах большинства людей - это лишь вершина айсберга, и для устранения проблемы низких зарплат и сильной закредитованности населения нужно принимать кардинальные меры.

"Нужно понимать, в каких географических зонах, и среди каких категорий населения присутствуют определённые элементы закредитованности и в этой ситуации нужно и реагировать. Первое, что нужно делать - повышать финансовую осведомлённость, финансовую грамотность людей с тем, чтобы они могли планировать свои финансы. Второе. Нужно дать возможность людям заработать и повысить свои доходы, повысить их квалификацию, ограничивать инфляцию, а пытаться, условно говоря, наказывать стул, о который ударился ребёнок, мне кажется, совсем не тот путь, который нам нужен", - сказала Елена Бахмутова.

По ее словам, для принятия верных решений нужна аналитика, достоверная статистика, общественная обсуждение этих вопросов открытое и борьба с теми рисками, которые действительно являются значительными.

Первый председатель Нацбанка РК Галым Байназаров отмечает, что основная цель стратегии "Нового Казахстана" - комфортное проживание населения, и банковская система в нынешнем виде не может реализовать весь свой потенциал для повышения благосостояния граждан.

"За 30 лет тенге пережил четыре девальвации, это, естественно, ухудшает положение населения. Сейчас действует плавающий курс тенге, и в девальвациях нет необходимости, хотя, я считаю, что нынешний курс тенге не отражает реальные показатели развития экономики. Полагаю, что нам нужно провести изменения в законодательстве, текущую денежно-кредитную политику Нацбанка немного изменить нужно", - сказал Галым Байназаров.

По его словам, изменения нужны в законы о Национальном банке и банковской системе.

"Нынешняя система такова, что малый и средний бизнес не получает достаточно денег, банки второго уровня накапливают доход у себя в основном. Но по сути цель банков - не накапливать доход, а они должны служить для роста экономики и доходов населения. Считаю, что возглавлять этот процесс должен Нацбанк. Поэтому предлагаю создать наряду с частными банками второго уровня государственный банк второго уровня, для этого нужно изменить законодательство. Таким образом государство сможет стимулировать бизнес и подстегивать кредитование бизнеса", - считает Галым Байназаров.

Экономист Алмас Чукин предлагает посмотреть шире банковского сектора и для повышения доходов казахстанцев обратить внимание на экономическую и индустриальную политику государства в целом.

"Показатели экономики сейчас, на мой взгляд, очень хорошие. Те меры, которые будут сейчас приняты, покажут результат года через три, в том числе, отразятся на зарплатах населения. Доходы населения - это конечный показатель эффективности экономической политики, стимулирования бизнеса", - сказал Алмас Чукин.

В том, что для повышения зарплат казахстанцев нужно активнее кредитовать бизнес, уверен и финансист Болат Жамишев. Несмотря на внушительные суммы кредитов, он не считает закредитованность казахстанцев катастрофической.

"Обратите внимание, что рост кредитования физических лиц совпадает с низкими темпами роста или снижением кредитования бизнеса. Это - не стратегия банков, а то, что происходит на рынке и на это есть немало причин. Путь к снижению доли кредитов населению один - рост кредитования бизнеса. Потому что нынешняя ситуация - это свидетельство того, что через потребительские кредиты покрывается недостаточный объем кредитования малого и среднего бизнеса", - пояснил Болат Жамишев.

Реформы банковской и экономической системы - это дело будущего и предмет для дискуссий. А пока, в рамках существующей системы, стоит признать, что какой бы развитой ни была экономика, полностью отказаться от кредитов и ипотеки невозможно. Займы помогают сэкономить деньги, более того, эксперты отмечают, что жить в кредит в развитых европейский странах - норма. Однако, как и в любом деле, необходимо знать меру, иными словами, население было финансово грамотным в управлении своими доходами и расходами.