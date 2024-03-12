iPhone доминирует на рынке смартфонов 2023 года

По итогам февраля текущего года самым популярным брендом мобильных телефонов в Казахстане, по данным GlobalStats, остаётся Apple: доля бренда составила 35,47% — чуть меньше, чем месяцем ранее (35,72%), но больше по сравнению с февралём 2023-го (32,69%), передает BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Следом идёт Samsung c долей в 22%. Стоит отметить, что Apple уверенно опережает Samsung с сентября 2023 года, а на двоих эти бренды занимают более половины рынка РК.

В топ-5 также вошли китайские бренды Xiaomi (16,57%), Oppo (5,84%) и Vivo (3,5%). Более того, места с 6-го по 9-е также занимают бренды из Поднебесной — Huawei, Realme, OnePlus и Tecno, суммарная доля которых составила 3,81%. При этом на неизвестные бренды совокупно пришлось 11,09%, на другие — 3,6%.

В мире в десятку самых популярных вошли те же бренды, за исключением Tecno. Вместо него в топ-10 по итогам февраля 2024 года попала Motorola с долей рынка в 2,07%.

На долю Apple и Samsung также суммарно пришлось более половины мирового рынка, но, в отличие от Казахстана, в мире у Apple не столь доминирующее положение, отрыв от корейского конкурента составляет лишь 4,07 процентного пункта: 27,84% и 23,77% соответственно. Места с 3-го по 5-е заняли Xiaomi (11,74%), Oppo (6,3%) и Vivo (5,12%).

По данным Yahoo Finance, самый популярный мобильный телефон всех времён на 2023 год (без учёта моделей, выпущенных после 2021-го) — легендарная Nokia 1100, продажи которой в мире составили 250 млн ед. Второе место заняла ещё одна модель этого финского бренда — Nokia 1110: 248 млн ед. Замыкают тройку лидеров выпущенные в 2014 году Apple iPhone 6 / 6Plus, продажи которых составили 222 млн ед., в том числе за счёт большой популярности и перевыпуска в 2017-м на рынках Индии и Китая.

В топ-10 самых популярных мобильных телефонов всех времён также вошли четыре линейки смартфонов Apple (iPhone 6S / 6S Plus, iPhone 5S, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max и iPhone XR / XS / XS Max), а также две модели Nokia (105-й серии и 3210).

По последним данным Canalys, самыми продаваемыми телефонами за прошлый год стали iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max: 34 млн и 33 млн ед. соответственно. Более того, места с 3-го по 5-е также достались смартфонам Apple — iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 13. Стоит отметить, что, в отличие от рейтинга Yahoo Finance, который оценивал всю серию в линейке, Canalys включал в рейтинг каждую выпускаемую модель отдельно.

Помимо смартфонов Apple, в топ-10 самых популярных телефонов 2023 года вошли три модели Samsung — Galaxy A14 4G, Galaxy A54 5G и Galaxy A14 5G.

Напомним: по итогам 2023 года Samsung впервые с 2010-го уступил лидерство на рынке смартфонов Apple.