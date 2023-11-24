iPhone 15 подарили предотвратившему ДТП восьмикласснику в Алматинской области
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Аким Алматинской области Марат Султангазиев поздравил подростка, который предотвратил серьёзное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
Глава региона Марат Султангазиев в торжественной обстановке вручил восьмикласснику Акжолу Герой благодарственное письмо и iPhone 15 за храбрость, которую он проявил, когда остановил неуправляемый автобус.
"Такое поведение заслуживает особой благодарности и уважения. Мы гордимся молодым героем нашего региона, который должен быть примером для всей молодёжи", - сказал аким Алматинской области.
Отметим, ранее водитель автобуса потерял сознание и не мог контролировать его движение. Парень быстро отреагировал и нажал на тормоз, чтобы остановить транспортное средство. Благодаря этому автобус не врезался в дома, которые находились прямо по курсу. Очевидцы и пассажиры были в приятном удивлении от поступка восьмиклассника и поблагодарили его.
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