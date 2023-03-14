iPhone 13 и алкоголь. Что дарят казахстанским чиновникам

Фото: Департамент государственного имущества и приватизации Астаны

Три года назад казахстанцам запретили дарить подарки чиновникам. Несмотря на табу, служащие в Астане по-прежнему сдают государству презенты оценочной стоимостью в несколько миллионов тенге. В столичном департаменте госимущества и приватизации рассказали, какие подарки получают чиновники, передаёт Baigenews.kz.

В прошлом году департамент принял от государственных служащих 101 подарок оценочной стоимостью в 2 491,49 тысячи тенге, из них 81 подарок на сумму 2 015,86 тысячи тенге уже проданы через электронный аукцион. Уничтожено шесть презентов - это алкоголь и продукты питания.

В ведомстве рассказали, что чиновники чаще всего получают подарки в виде книг, картин и сувениров из разных стран мира.

Из дорогих презентов - iPhone 13 за 413 991 тенге, швейцарская музыкальная шкатулка за 260 865 тенге и статуэтка с оленями за 160 389 тенге.

Также была принята на учёт книга "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков". Книга издана в Брюсселе ограниченным тиражом.

"Найти данную книгу в продаже как в Бельгии, так и в Казахстане, а также оценить её стоимость не представлялось возможным. Согласно заключению РГУ "Национальный центр рукописей и редких книг" Комитета по делам архивов и управления документацией Минкультуры и спорта РК книга имеет историческую и научную ценность. Согласно пункту 2 статьи 214 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" она передана в Национальный музей Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.

С начала 2023 года в департаменте осталось 13 подарков на 118 тысяч тенге, из них шесть подлежат уничтожению (алкоголь, продукты питания). Ещё шесть подарков на сумму 35 тысяч были проданы на торгах, это были книги и сувениры.

Сейчас на торгах находится всего одна единица - керамическая тарелка c узорами цветов оценочной стоимостью в 6,8 тысячи тенге.

Несмотря на закон, устанавливающий абсолютный запрет на любые подарки чиновникам, презенты всё ещё поступают. В департаменте назвали причины.

"Есть объективные причины, когда государственный служащий различные подарки получает от международных организаций или происходит вручение взаимных подарков во время официальных встреч", - сказали в ведомстве.

Стоит отметить, что лицо, передавшее подарок уполномоченному органу, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по оценочной стоимости. Однако, по данным ведомства, в 2022 году заявлений на выкуп подарка от лиц, сдавших их, не поступало.

А продажа подарка третьим лицам осуществляется только после письменного отказа от выкупа лицом, сдавшим презент. Вырученные при этом деньги перечисляют в республиканский бюджет.

Напомним, за вручение подарка госслужащим предусмотрен штраф в размере 200 МРП, а за его принятие штраф составляет 600 МРП.

Фото: Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны.