  • 7 Ноября, 01:46
  • BAIGENEWS

Иордания предупредила о возможном "объявлении войны"

Сегодня, 00:33
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Almamlakatv Сегодня, 00:33
Сегодня, 00:33
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Фото: Almamlakatv

Любые попытки или создание условий для вытеснения палестинцев из Газы или с Западного берега реки Иордан являются красной линией, и Иордания будет рассматривать это как "объявление войны". Такое мнение высказал премьер-министр Бишер Хасауне на встрече с председателем и главами парламентских блоков парламента страны, передает переедает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Almamlaka.

"Неприкосновенность и защита, которые дают Израилю разрешение убивать палестинских гражданских лиц, должны быть прекращены, поскольку международное гуманитарное право запрещает и криминализирует нападения и убийства гражданских лиц без исключения", - сказал Бишер Хасауне.

Иордания рассматривает все варианты в отношении израильской агрессии в отношении Газы и ее последствий, отметил он.

"Безнаказанность и молчание Израиля по поводу его нарушений в отношении палестинских гражданских лиц представляли собой прискорбные двойные стандарты, и жестокое нападение не делало различий между гражданскими и военными целями", - заявил глава правительства.

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