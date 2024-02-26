Инвестпроекты на сумму более 570 млрд тенге защитили прокуроры Кызылординской области

В Кызылординской области по мерам прокуроров устранены проблемные вопросы по 5 инвестиционным проектам общей стоимостью 578 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

К примеру, в Жанакорганском районе по проекту "Производство по выпуску томатной пасты" стоимостью 23,5 млрд тенге при предоставлении земельного участка инвестора необоснованно обязали выплатить сельхоз потери в сумме 536 тыс. тенге.

"В этом же районе по проекту "ГОК на базе месторождения полиметаллических руд "Шалкия" стоимостью 323,6 млрд тенге при предоставлении права землепользования размеры сельхозпотерь с инвестором не согласованы и не утверждены постановлением акимата. По акту надзора решения местных исполнительных органов приведены в соответствие с земельным законодательством, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, проводятся работы по возврату средств", - говорится в сообщении.

В другом случае, по проекту "Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в г.Кызылорда" стоимостью 1,2 млрд тенге у ТОО "Aray Food" возникли проблемы при получении заемных средств. На предполагаемое залоговое имущество Департаментом по управлению земельными ресурсами было наложено обременение.

"Установлено, что уполномоченным органом проверка проведена в нарушение Предпринимательского кодекса. После внесенного представления акт проверки и предписание отменены, обременения сняты, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - отметили в прокуратуре.

В целом, на сегодня запущено 15 инвестиционных проектов (производство молока, картофеля фри, хлебобулочных изделий, мяса птицы, выращивание яблок, очистка риса и др.) на общую сумму 14,8 млрд тенге.