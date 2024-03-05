Инвестпроекты на 2,3 трлн тенге планируют реализовать в Казахстане в 2024 году

234 инвестиционных проекта на 2,3 триллиона тенге планируется реализовать в Казахстане в 2024 году, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Действующие меры поддержки и стимулирования инвестиций рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров отметил, что перед правительством поставлены амбициозные задачи по привлечению инвестиций.

В рамках Единого пула инвестпроектов в текущем году в республике запланирована реализация 234 проектов на 2,3 трлн тенге.

Активность в данном направлении имеет большое значение для обеспечения динамичного экономического роста страны.

Согласно планам, инвестиции в основной капитал в этом году достигнут 22,1 трлн тенге, что на 22% больше, чем по итогам 2023 года.