Инвестпроекты на 2,3 трлн тенге планируют реализовать в Казахстане в 2024 году
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234 инвестиционных проекта на 2,3 триллиона тенге планируется реализовать в Казахстане в 2024 году, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Действующие меры поддержки и стимулирования инвестиций рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова.
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров отметил, что перед правительством поставлены амбициозные задачи по привлечению инвестиций.
- В рамках Единого пула инвестпроектов в текущем году в республике запланирована реализация 234 проектов на 2,3 трлн тенге.
- Активность в данном направлении имеет большое значение для обеспечения динамичного экономического роста страны.
- Согласно планам, инвестиции в основной капитал в этом году достигнут 22,1 трлн тенге, что на 22% больше, чем по итогам 2023 года.
"За каждым акимом региона и министром отраслевого госоргана закреплены KPI. Принимаются меры по оперативному урегулированию вопросов инвесторов в рамках Инвестиционного штаба. По поручению Главы государства прокуроры во всех регионах сопровождают проекты из пула. Также продолжается работа по релокации в Казахстан 37 иностранных компаний", - сообщил Н.Байбазаров.
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