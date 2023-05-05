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  • Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына"
Spark.ru Сегодня, 11:01
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Сегодня, 11:01
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Фото: Spark.ru

Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына"

Иностранные инвесторы не хотят вкладываться в компании где не нашлось рабочих мест для женщин. Об этом заявил председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, передаёт BaigeNews.kz

Он сегодня выступил в Астане на завершении программы "Гендерное равенство". В ней участвовали руководительницы группы "Самрук-Қазына" со всего Казахстана. Они прошли полугодовое обучение, по итогам которого войдут в пул женщин-лидеров и будут назначены в руководящие органы госкомпаний

"В современных реалиях, если компания не демонстрирует приверженность принципу гендерного равенства и не показывает конкретные действия в данном направлении, то к ней теряется интерес со стороны инвесторов и клиентов. Поэтому, это важнейший вопрос долгосрочной устойчивости наших компаний", – сообщил Нурлан Жакупов

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Сегодня, 11:01
140
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