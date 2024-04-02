Инвестору больше года не давали подключить объект к электросетям в Астане

Инвестору ТОО "ORBIS CLINIC", строящему клинико-диагностический центр в Астане, более года не удавалось подключить объект к сетям электроснабжения. В дело вмешались прокуроры, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках фронт-офиса прокуроры ориентировали акимат на решение сложившейся ситуации, проведено рабочее совещание. В результате инвестору выданы технические условия, реализация проекта продолжена", - сообщили в прокуратуре Астаны.

Сумма инвестиций в проект составляет свыше пяти миллиардов тенге. Клиника создаст 50 рабочих мест, в ней будет 150 коек для размещения пациентов в стационаре.