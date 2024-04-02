Инвестору больше года не давали подключить объект к электросетям в Астане
Сегодня, 16:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
100Фото: прокуратура Астаны
Инвестору ТОО "ORBIS CLINIC", строящему клинико-диагностический центр в Астане, более года не удавалось подключить объект к сетям электроснабжения. В дело вмешались прокуроры, передаёт BaigeNews.kz.
"В рамках фронт-офиса прокуроры ориентировали акимат на решение сложившейся ситуации, проведено рабочее совещание. В результате инвестору выданы технические условия, реализация проекта продолжена", - сообщили в прокуратуре Астаны.
Сумма инвестиций в проект составляет свыше пяти миллиардов тенге. Клиника создаст 50 рабочих мест, в ней будет 150 коек для размещения пациентов в стационаре.
Самое читаемое
- Канализационный коллапс в Астане: элитный ЖК топит сточными водами
- Убийство Салтанат Нукеновой: свидетель рассказал о новых подробностях
- 17-летний спортсмен погиб во время поединка в Актау
- В Павлодарской области предприниматель уклонялся от выплаты налогов на 99 млн тенге
- "Все удали". Переписку Байжанова и Бишимбаева зачитали в суде