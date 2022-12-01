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aprk.kz Сегодня, 13:46
233
Сегодня, 13:46
233
Фото: aprk.kz

Инвесторам, строящим студенческие общежития, предоставят льготы

В Министерстве науки и высшего образования и Министерстве просвещения пересмотрели механизм размещения государственного заказа, направленного на частичное или полное возмещение затрат застройщика при строительстве новых или реконструкции действующих общежитий вузов и колледжей, передает BaigeNews.kz

Согласно нововведениям, уменьшен срок размещения государственного заказа при строительстве общежитий для студентов вузов и колледжей с 8 до 6 лет с увеличением размера государственного заказа за одно место в общежитии со 122 МРП до 195 МРП, для города Алматы со 144 МРП до 230 МРП. Так, в настоящее время согласно предварительным договоренностям уже запланировано строительство 75 новых общежитий до 2025 года. 

"Данная мера была выработана в результате встреч представителей министерств с потенциальными инвесторами и представителями бизнеса, состоявшихся на площадках региональных палат предпринимателей осенью этого года. В частности, инвесторы отмечали, что действовавшие на тот момент условия механизма размещения государственного заказа были не рентабельными для бизнеса и не предусматривали риски, связанные с ростом цен на строительные материалы, строительно-монтажные работы, а также процентных расходов в банках второго уровня", - сообщили в министерствах. 

Там отметили, что обновленный механизм по размещению государственного заказа по строительству общежитий не только решит вопрос с дефицитом мест, но и позволит получить социально-экономический эффект в долгосрочной перспективе в виде:

- Экономии бюджетных средств на целевое строительство общежитий их содержание, отсутствие одномоментных расходов государственного бюджета в виде целевого строительства;

- Отсутствия расходов на содержание построенных общежитий за счет бюджета в дальнейшем;

- Стимулирования создания новых временных и постоянных рабочих мест в период строительства и функционирования общежития в дальнейшем. Так при строительстве только одного нового общежития создается от 100 до 400 рабочих мест.

"Вместе с тем, важно подчеркнуть, что по истечению срока выплат от государства, объект остается в собственности у застройщика. Единственным условием станет регистрация обременения на изменение целевого назначения объекта сроком на 20 лет. Кроме того, инвесторам предоставлена возможность субсидирования банковских займов по строительству и реконструкции студенческих общежитий через Фонд развития предпринимательства "Даму", где конечная ставка кредитования для частного сектора составляет в рамках программы "Экономика простых вещей" - 7 % и "Дорожной карты бизнеса – 2025" - 6 %", - говорится в сообщении.

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#студенты #общежитие #инвесторы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:46
233
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