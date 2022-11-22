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Инвесторам, строящим общежития для студентов, предоставят льготы в РК Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45
213

Инвесторам, строящим общежития для студентов, предоставят льготы в РК

Минпросвещения и министерство науки и высшего образования пересмотрели механизм размещения госзаказа для возмещения затрат застройщика при возведении общежитий для студентов колледжей и вузов, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно нововведениям, уменьшен срок размещения госзаказа с восьми до шести лет с увеличением размера заказа за одно место в общежитии со 122 до 195 МРП, для Алматы - со 144 до 230 МРП", - сообщили в Миннауки.

По предварительным дого воренностям запланировано строительство 75 новых общежитий до 2025 года.

Ранее инвесторы отмечали, что действовавшие условия механизма размещения госзаказа были не рентабельными для бизнеса и не предусматривали риски, связанные с ростом цен на строительные материалы, строительно-монтажные работы, а также процентных расходов в банках второго уровня. 

"Обновленный механизм не только решит вопрос с дефицитом мест, но и позволит получить социально-экономический эффект в долгосрочной перспективе в виде:

  • экономии бюджетных средств на целевое строительство общежитий их содержание, отсутствие одномоментных расходов государственного бюджета в виде целевого строительства;
  • отсутствия расходов на содержание построенных общежитий за счет бюджета в дальнейшем;
  • стимулирования создания новых временных и постоянных рабочих мест в период строительства и функционирования общежития в дальнейшем. Так при строительстве только одного нового общежития создается от 100 до 400 рабочих мест", - отметили  министерстве.

По истечению срока выплат от государства, объект остается в собственности у застройщика. Единственным условием станет регистрация обременения на изменение целевого назначения объекта сроком на 20 лет. 

Кроме того, инвесторам предоставлена возможность субсидирования банковских займов по строительству и реконструкции студенческих общежитий через Фонд развития предпринимательства "Даму", где конечная ставка кредитования для частного сектора составляет в рамках программы "Экономика простых вещей" - семь процентов, и "Дорожной карты бизнеса – 2025" - шесть процентов.

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#студенты #общежитие #инвестор
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:45
213
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