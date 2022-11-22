Инвесторам, строящим общежития для студентов, предоставят льготы в РК

Минпросвещения и министерство науки и высшего образования пересмотрели механизм размещения госзаказа для возмещения затрат застройщика при возведении общежитий для студентов колледжей и вузов, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно нововведениям, уменьшен срок размещения госзаказа с восьми до шести лет с увеличением размера заказа за одно место в общежитии со 122 до 195 МРП, для Алматы - со 144 до 230 МРП", - сообщили в Миннауки.

По предварительным дого воренностям запланировано строительство 75 новых общежитий до 2025 года.

Ранее инвесторы отмечали, что действовавшие условия механизма размещения госзаказа были не рентабельными для бизнеса и не предусматривали риски, связанные с ростом цен на строительные материалы, строительно-монтажные работы, а также процентных расходов в банках второго уровня.

"Обновленный механизм не только решит вопрос с дефицитом мест, но и позволит получить социально-экономический эффект в долгосрочной перспективе в виде:

экономии бюджетных средств на целевое строительство общежитий их содержание, отсутствие одномоментных расходов государственного бюджета в виде целевого строительства;

отсутствия расходов на содержание построенных общежитий за счет бюджета в дальнейшем;

стимулирования создания новых временных и постоянных рабочих мест в период строительства и функционирования общежития в дальнейшем. Так при строительстве только одного нового общежития создается от 100 до 400 рабочих мест", - отметили министерстве.

По истечению срока выплат от государства, объект остается в собственности у застройщика. Единственным условием станет регистрация обременения на изменение целевого назначения объекта сроком на 20 лет.

Кроме того, инвесторам предоставлена возможность субсидирования банковских займов по строительству и реконструкции студенческих общежитий через Фонд развития предпринимательства "Даму", где конечная ставка кредитования для частного сектора составляет в рамках программы "Экономика простых вещей" - семь процентов, и "Дорожной карты бизнеса – 2025" - шесть процентов.