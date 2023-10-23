Инвестиционный фонд Казахстана вернули в собственность холдинга "Байтерек"

Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что 100% акций Инвестиционного фонда Казахстана стоимостью 63,3 миллиарда тенге вернули в собственность АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Отмечается, что что на момент начала досудебного расследования у Фонда имелся долг перед Банком развития Казахстана в размере 18,7 миллиарда тенге, сейчас же задолженность снижена в три раза - с 18,7 миллиарда до 6,3 миллиарда тенге,

Также сообщается, что был восстановлен контроль над 12 дочерними компаниями - заводами по выпуску металлоконструкций, дорожного и строительного битума, переработке шин, переработке шкур крупного рогатого скота, бумажно-картонной продукции, клееных деревянных конструкций, выпуску стрелочных переводов и полиграфии.

Кроме того, в введение ИФК вернули здание бизнес-центра в Алматы и земельные участки в Алматинской области стоимостью на сумму более 1,6 миллиарда тенге.

Сообщается также, что договор о передаче АО "Dosjan Temir Joly" в доверительное управление сроком на 10 лет всего за 100 миллионов тенге в год был отменён. Отмечается, что при первоначальной оценке не была учтена чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года, а, между тем, она составила 1,3 миллиарда тенге.