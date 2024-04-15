  • 15 Апреля, 21:19
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Инвестиционные контракты на 436 млрд тенге заключили в Казахстане

Сегодня, 19:56
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МИД РК Сегодня, 19:56
Сегодня, 19:56
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Фото: МИД РК

С начала года Комитет по инвестициям МИД РК заключил 29 инвестиционных контрактов на сумму 436,6 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в первом квартале поступило 86 заявок на предоставление инвестиционных преференций через портал e-license.

В разрезе иностранного участия представлены Россия, Нидерланды и Кипр.

"В отраслевом разрезе заключены 12 контрактов в сфере обрабатывающей промышленности, шесть контрактов в сфере транспорта и складирования, четыре контракта в сфере искусства, развлечения и отдыха, четыре контракта в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию, два контракта в сфере образования и здравоохранения, один контракт в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования", - сообщили официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Больше всего инвестиционных контрактов подписано в Астане (16), далее следуют Шымкент и Алматинская область (по три), Алматы и Жамбылская область (по два) и Актюбинская, Костанайская, Туркестанская области (по одному контракту).

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