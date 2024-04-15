Инвестиционные контракты на 436 млрд тенге заключили в Казахстане
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С начала года Комитет по инвестициям МИД РК заключил 29 инвестиционных контрактов на сумму 436,6 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Всего в первом квартале поступило 86 заявок на предоставление инвестиционных преференций через портал e-license.
В разрезе иностранного участия представлены Россия, Нидерланды и Кипр.
"В отраслевом разрезе заключены 12 контрактов в сфере обрабатывающей промышленности, шесть контрактов в сфере транспорта и складирования, четыре контракта в сфере искусства, развлечения и отдыха, четыре контракта в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию, два контракта в сфере образования и здравоохранения, один контракт в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования", - сообщили официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Больше всего инвестиционных контрактов подписано в Астане (16), далее следуют Шымкент и Алматинская область (по три), Алматы и Жамбылская область (по два) и Актюбинская, Костанайская, Туркестанская области (по одному контракту).
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