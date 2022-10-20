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  • Инвестировать в разведку "белого золота" в Казахстане призвал Токаев
icoola.ua Сегодня, 10:25
148
Фото: icoola.ua

Инвестировать в разведку "белого золота" в Казахстане призвал Токаев

На встрече с общественностью Жетысуской области в ходе рабочего визита в регион президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что геологической службе следует активизировать разведку и разработку запасов так называемого "белого золота" - лития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Наши недра, по разным оценкам, хранят в себе от 50 до 100 тысяч тонн лития. Это большие запасы. Требуются серьёзные инвестиции в разведку и разработку. Геологической службе следует активизировать работу в этом направлении", - заявил президент. 

По словам Касым-Жомарта Токаева, регион имеет хорошую динамику роста промышленного сектора. С начала года в области введены в строй 23 объекта.

"Особо выделю модернизацию и запуск простаивающего несколько лет завода по производству высокомарочного кремния Kazsilicon и строительство завода по прямому восстановлению железа "Электромарганец". Оба предприятия важны для нашей страны. Они должны стать площадкой для развития и распространения передовых технологий в сфере металлургии. Кроме того, в области сформирован инвестиционный портфель до 2026 года, включающий 162 проекта с созданием свыше семи тысяч рабочих мест", - сказал президент. 

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#президент #добыча #Жетысуская область #инвестиции
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:25
148
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