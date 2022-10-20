Инвестировать в разведку "белого золота" в Казахстане призвал Токаев

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На встрече с общественностью Жетысуской области в ходе рабочего визита в регион президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что геологической службе следует активизировать разведку и разработку запасов так называемого "белого золота" - лития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Наши недра, по разным оценкам, хранят в себе от 50 до 100 тысяч тонн лития. Это большие запасы. Требуются серьёзные инвестиции в разведку и разработку. Геологической службе следует активизировать работу в этом направлении", - заявил президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, регион имеет хорошую динамику роста промышленного сектора. С начала года в области введены в строй 23 объекта.