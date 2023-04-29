Инвалидную коляску для кота распечатал на 3D-принтере павлодарец

Фото: Astana-ТV

Аддитивный инженер Иван Могер из Павлодара с помощью 3D-принтера создал устройство, которое помогло коту-инвалиду сделать первые шаги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Astana-ТV.

За помощью к мастеру обратилась хозяйка особенного питомца по кличке Хабиб. Котёнка подобрали на улице уже травмированным, поэтому причина, по которой животное лишилось возможности ходить, хозяевам не известна: может, упал с балкона, а может, сбила машина.

Ветеринары ставили разные диагнозы и пытались его лечить, но потом выяснилось, что позвоночник перебит в грудном отделе, и на все четыре лапы пушистому уже не встать. Чтобы облегчить жизнь питомцу, семья начала изучать рынок инвалидных колясок для домашних животных. Но всегда было либо непрактично — очень тяжёлая конструкция, либо дорого. Тогда-то и пришла идея напечатать коляску на 3D-принтере.

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"Такого я раньше ещё не делал. И было интересно ещё изучить. Снять размеры с кота. Соответственно, построить конструкцию под определённые размеры. На разработку потратил я около месяца. Общая печать заняла у меня около 30 часов", — рассказал Иван Могер.

К слову, коляска сделана из переработанных отходов, из обычных пластиковых бутылок. Станок для изготовления сырья Иван также создал своими руками. Напечатать коляску — это была первая задача. Потом надо было решить вопрос, как зафиксировать в ней кота, и только потом первые шаги Хабиба стали возможными.

"Хабибу ещё пока непривычно ходить, — рассказывает хозяйка кота Зинаида Рябова. — Он очень сильно устаёт. Видно, что тяжело, но он у нас борец, он перенёс такие испытания. Думаю, что коляска ему тоже легко дастся".

Все три года жизни Хабиб провёл лёжа, либо ползая, и чтобы привыкнуть к новому средству передвижения нужно время.

Ветеринары не дают прогнозов по его здоровью, более того, удивляются, что кот ведёт вполне обычную жизнь.

"Стоимость такого изделия в несколько раз ниже, чем покупного. А для котика Я сделаю особую скидку, потому что, чтобы быть героем не обязательно носить плащ" — написал в соцсетях инженер.