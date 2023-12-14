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Инвалид погиб из-за хлопка газа в Шымкенте

Сегодня, 16:50
АВТОР
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otyrar.kz Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: otyrar.kz

Трагедия произошла в микрорайоне Кызылжар в Шымкенте. Из-за хлопка газовоздушной смеси погиб человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

ЧП случилось в 11:00. 

Предварительно, из-за пожара в доме произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб 29-летний мужчина с дополнительными потребностями.

Причины происшествия выясняются. Есть версия, что возгорание электростабилизатора котла или проводки возле отопительного котла с последующим плавлением отопительного прибора привело к утечке газа и хлопку.

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