Инвалид погиб из-за хлопка газа в Шымкенте

Трагедия произошла в микрорайоне Кызылжар в Шымкенте. Из-за хлопка газовоздушной смеси погиб человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

ЧП случилось в 11:00.

Предварительно, из-за пожара в доме произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб 29-летний мужчина с дополнительными потребностями.

Причины происшествия выясняются. Есть версия, что возгорание электростабилизатора котла или проводки возле отопительного котла с последующим плавлением отопительного прибора привело к утечке газа и хлопку.