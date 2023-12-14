Инвалид погиб из-за хлопка газа в Шымкенте
Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
120Фото: otyrar.kz
Трагедия произошла в микрорайоне Кызылжар в Шымкенте. Из-за хлопка газовоздушной смеси погиб человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
ЧП случилось в 11:00.
Предварительно, из-за пожара в доме произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб 29-летний мужчина с дополнительными потребностями.
Причины происшествия выясняются. Есть версия, что возгорание электростабилизатора котла или проводки возле отопительного котла с последующим плавлением отопительного прибора привело к утечке газа и хлопку.
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