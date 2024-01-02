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Интервью Касым-Жомарта Токаева выйдет 3 января

Сегодня, 13:08
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Акорда Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08
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Фото: Акорда

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали анонсировал большое интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева в газете Egemen Qazaqstan, передаёт BaigeNews.kz.

"Завтра в газете "Egemen Qazaqstan" будет опубликовано объемное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева генеральному директору ТОО "Қазақ газеттері" Дихану Қамзабекұлы", - написал Берик Уали в социальной сети.

Он также сообщил, что президент Казахстана  даст ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, январских событий 2022 года, семейно-бытового насилия, строительства АЭС. Кроме того, будут затронуты и некоторые другие актуальные темы.

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