Интервью Касым-Жомарта Токаева выйдет 3 января
Сегодня, 13:08
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Сегодня, 13:08Сегодня, 13:08
97Фото: Акорда
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали анонсировал большое интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева в газете Egemen Qazaqstan, передаёт BaigeNews.kz.
"Завтра в газете "Egemen Qazaqstan" будет опубликовано объемное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева генеральному директору ТОО "Қазақ газеттері" Дихану Қамзабекұлы", - написал Берик Уали в социальной сети.
Он также сообщил, что президент Казахстана даст ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, январских событий 2022 года, семейно-бытового насилия, строительства АЭС. Кроме того, будут затронуты и некоторые другие актуальные темы.
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