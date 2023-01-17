Интерфейс TikTok переведён на казахский язык

Приложение TikTok стало доступно на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на PR-команду приложения. Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе приложения для устройств на Android и iOS.

Локализация интерфейса значительно упрощает использование платформы большим казахозычным сообществом TikTok. Ранее платформа также опубликовала Правила сообщества TikTok на казахском языке, разъясняющие, какой контент можно и запрещено размещать на платформе.

Язык интерфейса можно в любой момент изменить в приложении TikTok. Чтобы изменить настройки языка необходимо: