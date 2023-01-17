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Лента новостей

TikTok Сегодня, 11:50
204
Сегодня, 11:50
204
Фото: TikTok

Интерфейс TikTok переведён на казахский язык

Приложение TikTok стало доступно на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на PR-команду приложения. Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе приложения для устройств на Android и iOS.

Локализация интерфейса значительно упрощает использование платформы большим казахозычным сообществом TikTok. Ранее платформа также опубликовала Правила сообщества TikTok на казахском языке, разъясняющие, какой контент можно и запрещено размещать на платформе.

Язык интерфейса можно в любой момент изменить в приложении TikTok. Чтобы изменить настройки языка необходимо:

1. Нажать "Профиль" в правом нижнем углу.
2. Нажать на значок с тремя линиями в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки.
3. Нажать "Настройки и конфиденциальность".
4. Нажать "Язык приложения".
5. Выбрать казахский или другой язык из списка.
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#TikTok #казахский язык #соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:50
204
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