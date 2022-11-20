Интерес к выборам в Казахстане огромный – наблюдатель от МПА СНГ

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Делегация Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) продолжает свою работу в наблюдении за внеочередными выборами Президента Республики Казахстане. В день голосования наблюдатели от МПА СНГ будут работать на участках в Астане, Алматы, Талдыкоргане, а также на зарубежных участках в 13 странах.

Своим мнением об избирательной компании и интересе казахстанцев к выборам в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал член группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

- Андрей Анатольевич, как вы можете оценить ход избирательной компании в Казахстане? На какие аспекты гонки за кресло Главы государства вы обратили особенное внимание?

- Мы уже не в первый раз приезжаем в Казахстан в рамках работы миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Накануне мы встречались с руководством ЦИК, двух палат казахстанского Парламента – Мажилис и Сенат. Стоит отметить, что нынешние выборы – исторические для народа Казахстана. Выборы Президента всегда очень значимы, но изменения конституционных законов, в частности, в том, что касается продолжительности президентского срока и многих подходов к выборам – придают избирательной кампании особенную важность.

В первую очередь мы обращали внимание на то, насколько равноправный у всех кандидатов был доступ к СМИ. По регистрации, мы ознакомились с документами. Руководитель ЦИК РК докладывал нам, что ими рассматривались определённые жалобы, но они были открытыми, не скрывались и обсуждались. Зарегистрировано и участвует в выборах шесть кандидатов, двое из них – женщины, это тоже интересный факт. Мы посмотрели, что абсолютно у всех кандидатов был равный доступ для использования СМИ, выступлений. Состоялись телевизионные дебаты кандидатов в президенты. Они прошли очень открыто, интересно. Я знаю, что, в целом, интерес у жителей Казахстана очень большой.

Мы ознакомились со списком зарегистрированных избирателей, в общей сложности, это порядка 11 с лишним миллионов. Есть разные социологические опросы. Понятно, что итоги будут подводиться после закрытия всех избирательных участков, но социологи строят прогнозы, что явка на выборах будет очень высокая. Я не сомневаюсь в том, что с организационной точки зрения всё будет выстроено на высоком уровне, это мы видим, и по общению с казахстанскими коллегами, и представителями ЦИК, у нас было время поговорить с местными жителями.

Интерес к выборам огромный. Люди заинтересованы в том, чтобы те изменения, которые были внесены в Конституцию, действительно, в этом уверены многие, повлияют на то, чтобы жизнь жителей Казахстана стала ещё лучше. В стране проходят большие демократические процессы. Мы считаем, что выборы пройдут на высоком уровне. Наша главная миссия в качестве наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ - не вмешиваться, не комментировать, а констатировать только те факты, которые мы видим.

- Другими словами, избирательная активность граждан Казахстана и их интерес к выборам президента налицо?

- Конечно, мы видим большую заинтересованность граждан Казахстана. Людям интересно. Как правило выборы вызывают интерес у людей средней или старшей возрастной группы, в возрасте 40-45+, но мы отмечаем по публикациям в соцсетях, что существенную заинтересованность проявляет и казахстанская молодёжь. Это очень важно. Если молодёжь будет участвовать в выборных процессах, выборах, уверен, это придаст новый импульс развитию политической системы и сделает её более устойчивой.

- Как вы смотрите со стороны на те реформы, которые были инициированы действующим лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаева, к примеру, в части изменения президентского срока и введения графы "против всех"?

- Очевидно, что они принимались, опираясь на запрос граждан страны на те или иные изменения и перемены. То, что решили ограничить мандат Президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания – понятно, что это было обосновано запросом людей. В бюллетенях теперь есть графа "против всех", её ведь не было раньше. Полагаю, это очень хорошее решение, которое повлияет на активность избирателей в выражении собственного волеизъявления.

- Как Вы оцените нынешнюю динамику развития двухсторонних отношений между Россией и Казахстаном, в частности в сфере межпарламентского сотрудничества?

- Вы знаете, чем интересны наши отношения с казахстанскими коллегами? Не только тем, что они носят дружеский и товарищеский характер, но мы ещё друг у друга смотрим, учимся и перенимаем то лучшее, что есть. В ходе беседы с казахстанскими парламентариями мы посмотрели и обратили внимание, что изменения, которые внесены в конституционные законы – это то, что мы делали какое-то время назад. Безусловно, мы будем изучать казахстанский опыт. Думаю, обмен опытом и мнениями укрепляет наши двухсторонние отношения. Есть такое выражение – парламентская дипломатия. На уровне парламентов как раз и выстраиваются надёжные и настоящие связи, которые способствуют развитию и укреплению отношений между государствами, народами. Тем более нас очень многое связывает – у нас самая большая сухопутная граница в мире. Я представляю Оренбургскую область, и Казахстан для нас был всегда родным и близким соседом. Мы ездили друг к другу в гости, и мы продолжаем это делать. А наши межпарламентские связи на уровне сенатов или регионов только подтверждают, что у Казахстана и России очень тесные двухсторонние связи.

20 ноября в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. На пост Главы государства претендуют шесть кандидатов, в бюллетене также есть графа "против всех". Президент Казахстана впервые избирается на срок 7 лет, при этом в соответствии с изменениями Конституции, он сможет занимать пост только один раз.