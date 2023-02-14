Институт инжиниринга по немецким стандартам появится в Мангистау в этом году

Фото: Жанна Сагидулла

На базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова (Yessenov University) совместно с Казахстанско-Немецким университетом планируется открыть институт инжиниринга, передает BaigeNews.kz.

Обучение по немецким стандартам должно стартовать уже в этом учебном году по двум специальностям "Логистика" и "Энергетический и экологический инжиниринг". По словам ректора Yessenov University Берика Ахметова, новые возможности позволят удержать отток молодежи из Казахстана.

"Создание института инжиниринга позволить решить сразу несколько актуальных задач. В первую очередь, мы можем на базе нашего университета готовить квалифицированные кадры, то есть мы будем способствовать развитию локального человеческого капитала. Также решается достаточно болезненный вопрос в нашей стране – это отток молодежи. К сожалению, большинство тех, кто уезжает учиться или работать зарубеж - обратно на Родину не возвращается. Таким образом, создавая условия и обеспечивая местную молодежь качественным образованием по немецким стандартам мы можем ликвидировать утечку кадров", - отметил Берик Ахметов.

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Yessenov University получил в прошлом году аттестацию, которая подтверждает высокий уровень материально-технической базы, позволяющей обучать студентов по новым специальностям.

"Нужно понимать, что когда в университет приходит международный партнёр – он ставит высокие стандарты качества. Это касается и материально-технической базы, и профессорско-преподавательского состава. Мы смогли доказать, что с нами можно сотрудничать. Теперь мы на новом уровне переговоров с партнёрами, где обсуждается образовательная программа. Результат такого сотрудничества – программа двойного и тройного диплома. Те студенты, которые смогут выучить немецкий, будут иметь хорошие оценки по профильным предметам, на последний курс уедут в Германию, где завершат обучение и пройдут производственную практику в немецких компаниях, после чего смогут работать во благо нашей страны", - добавил Берик Ахметов.

Президент Казахстанско-Немецкого университета Волрад Роммель сообщил, что первыми студентами, которые смогут поступить в институт инжиниринга станут 50 человек. Число студентов поэтапно будут увеличивать.

"Мы разработали образовательную программу на семь лет. Сюда в Актау будут приезжать преподаватели из Германии. Для 50 студентов предусмотрено три преподавателя. Обучение будет проходить на английском и немецком языках. При отборе студентов мы будем концентироваться на знании иностранного языка. Потому как студенты будут проходить производственную стажировку на немецких предприятиях. Что касается профессорско-преподавательского состава, то весной преподаватели пройдут стажировку в Германии, в частности, в Берлинском техническом университете, а также Гамбургском университете. Эта практика поможет преподавателям ознакомиться с вводной частью образовательной программы", - прокомментировал Волрад Роммель.

Спикеры отметили, что вся деятельность института направлена на интеграцию региона в глобальную цепочку зелёной экономики и устранение пробелов в навыках с помощью высокообразованных молодых людей, которые имеют огромный потенциал стать отличными инженерами, менеджерами.

По итогу обучения студенты получат двойные и тройные дипломы по восьми специальностям бакалавриата и шести специальностям магистратуры.

До 2030 года планируется обучить тысячу студентов и подготовить необходимые кадры для реализации центра производства и распределения "зелёного" водорода в Мангистауской области. Напомним, в октябре 2022 года проект презентовали Касым-Жомарту Токаеву. Производство будет работать как на экспорт, так и для внутреннего потребления. Благодаря реализации проекта в Мангистау создадут порядка 3500 рабочих мест на период строительства предприятия. Когда его поэтапно запустят в эксплуатацию, на производстве появятся ещё примерно 1800 новых рабочих мест. К тому времени студенты института получат необходимые навыки для трудоустройства. Казахстанско-немецкий университет, как пояснил Берик Ахметов, стал частью созданного в 2022 году консорциума, в состав которого входят семь немецких университетов.