Инспекторов рыбоохраны подозреваются в браконьерстве в Атырау
Сегодня, 04:53
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Сегодня, 04:53Сегодня, 04:53
220Фото: azh.kz / иллюстративное фото
В Атырау двое инспекторов рыбоохраны подозреваются в браконьерстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Факт браконьерства выявлен в ходе акции "Бекіре" 20 апреля.
"Проводятся следственные мероприятия в отношений троих подозреваемых по статье 339 УК РК пункт 2 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Изьято 18,5 килограмма рыбы осетровых пород", – сообщили изданию в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
По информации ДП, двое из подозреваемых являются инспекторами рыбоохраны, а третий – гражданское лицо. Подробности не сообщаются в интересах следствия.
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