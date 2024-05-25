Инспекторов рыбоохраны подозреваются в браконьерстве в Атырау

В Атырау двое инспекторов рыбоохраны подозреваются в браконьерстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Факт браконьерства выявлен в ходе акции "Бекіре" 20 апреля.

"Проводятся следственные мероприятия в отношений троих подозреваемых по статье 339 УК РК пункт 2 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Изьято 18,5 килограмма рыбы осетровых пород", – сообщили изданию в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

По информации ДП, двое из подозреваемых являются инспекторами рыбоохраны, а третий – гражданское лицо. Подробности не сообщаются в интересах следствия.