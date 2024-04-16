Иностранцы укрепляют берег Урала в Атырау
Сегодня, 15:51
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Сегодня, 15:51Сегодня, 15:51
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Иностранцы вместе с атыраусцами укрепляют набережную Урала. Более 60 жителей городка "Достык", где проживают сотрудники крупных нефтяных компаний, приняли участие в строительстве дамб вдоль реки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Организатором работ стал Джон Фелл из Южной Луизианы. Он рассказал, что знает о подготовке к паводками с детства и поделился своим опытом. Дело в том, что в Южной Луизиане наводнения происходят три-четыре раза в год.
Джон Фелл с начала паводков помогает волонтёрам, а также участвует в берегоукрепительных работах в других точках города, как и другие иностранцы.
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