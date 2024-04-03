Иностранцы смогут получать казахстанский ИИН за рубежом

Иностранные граждане смогут получать ИИН в 96 посольствах и консульствах Казахстана за рубежом. МИД, МВД и МЦРИАП подписали совместный приказ "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Срок действия пилотного проекта - c 13 апреля по 31 декабря 2024 года.

Получить ИИН иностранцы смогут за один рабочий день. Для этого заявителю необходимо лично обратиться в загранучреждение РК и представить заявление по форме и копию документа, удостоверяющего личность, и его оригинал для сверки (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен международными договорами РК).

"В случае, если в документе, удостоверяющем личность, отсутствует написание установочных данных на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально", - сказано в приказе.

Консул будет проверять документы и оформлять заявку в ИИС ЦОН. После она поступит на исполнение в информационную систему миграционной полиции. Оператор МВД проверит поступающие заявки и в случае их корректности осуществит процедуру формирования ИИН.

"Консул несёт персональную ответственность за подтверждение заявок на формирование ИИН услугополучателям и за незаконное разглашение сведений, ставших известными при оказании государственных услуг, а также за нарушения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности", - уточняется в документе.