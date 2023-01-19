Иностранцы пострадали при взрыве газового баллона в Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

Газовый баллон взорвался в пекарне Есика, пострадали два гражданина Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

ЧП произошло 18 января в 2:14. По адресу сразу же направили пожарных.

"В 2:18 выяснилось, что на территории склада тандырной пекарни из-за нарушения требований безопасности по эксплуатации бытового газового баллона объемом 50 литров произошёл хлопок с последующим возгоранием на площади 10 квадратных метров и обрушением кровли и стены на площади 96 квадратных метров", - сообщили в ДЧС.

В Центральную районную больницу Есика госпитализированы двое граждан Узбекистана с термическими ожогами рук и ног.

Возгорание ликвидировали в 2:38. На месте вызова были задействованы пять сотрудников и две единицы техники ДЧС, два работника бригады скорой медицинской помощи.



