Иностранцы по поддельным паспортам Франции и Греции пытались вылететь из Алматы
Сегодня, 16:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
143Фото: baigenews.kz
В аэропорту Алматы выявили граждан с поддельными паспортами, передаёт BaigeNews.kz.
"При осуществлении пограничного контроля задержаны три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции. Дополнительной проверкой с использованием специальных технических средств подтверждена их недействительность. Поддельные паспорта изъяты. В отношении двух лиц начато досудебное расследование, один иностранный гражданин депортирован", - сообщили в КНБ РК.
С начала года пограничниками в пунктах пропуска пресечено 18 фактов использования недействительных и чужих паспортов.
За нарушение границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.
Самое читаемое
- Как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане: план строительства снова изменился
- Бум электромобилей в Казахстане пойдёт на спад – аналитик
- Как изменятся цены на жильё в Казахстане в 2024 году — прогноз аналитиков
- Три главные причины недоверия к китайскому автопрому у казахстанцев, назвал эксперт
- Убитый в Усть-Каменогорске мужчина оказался известным спортсменом