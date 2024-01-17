Иностранцы по поддельным паспортам Франции и Греции пытались вылететь из Алматы

В аэропорту Алматы выявили граждан с поддельными паспортами, передаёт BaigeNews.kz.

"При осуществлении пограничного контроля задержаны три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции. Дополнительной проверкой с использованием специальных технических средств подтверждена их недействительность. Поддельные паспорта изъяты. В отношении двух лиц начато досудебное расследование, один иностранный гражданин депортирован", - сообщили в КНБ РК.

С начала года пограничниками в пунктах пропуска пресечено 18 фактов использования недействительных и чужих паспортов.

За нарушение границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.