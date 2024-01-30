Иностранцы из мести подожгли автомобиль алматинки

Двое граждан Азербайджана подожгли автомобиль алматинки, которая, по их словам, не выполняла обещаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что полицейские задержали двоих граждан Азербайджана 32 и 38 лет, которые поздно ночью пришли во двор своей знакомой, разбили окно её автомобиля, залили салон бензином и подожгли.