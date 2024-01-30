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Иностранцы из мести подожгли автомобиль алматинки

Сегодня, 12:48
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: Polisia.kz

Двое граждан Азербайджана подожгли автомобиль алматинки, которая, по их словам, не выполняла обещаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что полицейские задержали двоих граждан Азербайджана 32 и 38 лет, которые поздно ночью пришли во двор своей знакомой, разбили окно её автомобиля, залили салон бензином и подожгли.

"Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемые тщетно пытались уехать из Алматы. Установлено, что с владелицей авто подозреваемые знакомы. По их словам, женщина не выполняла обещаний, таким образом, иностранцы хотели ей отомстить. Истинный мотив поджога будет установлен следствием. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", – сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.

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