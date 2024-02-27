Иностранцев спасли из снежного плена в Жамбылской области

В Жамбылской области из снежных заносов спасено семь человек, из них четверо — граждане Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.



"26 февраля в Жуалынском районе в 8 км от села Шымбулак (горная местность) сотрудники ДЧС спасли и доставили в село Б. Момышулы семь человек, из них четверо — граждане Китая, которые застряли в снежном плену. Спасённые в медицинской помощи не нуждались", — сообщили в МЧС.