Иностранцев спасли из снежного плена в Жамбылской области
Сегодня, 07:44
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Сегодня, 07:44Сегодня, 07:44
159Фото: скриншот с видео
В Жамбылской области из снежных заносов спасено семь человек, из них четверо — граждане Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"26 февраля в Жуалынском районе в 8 км от села Шымбулак (горная местность) сотрудники ДЧС спасли и доставили в село Б. Момышулы семь человек, из них четверо — граждане Китая, которые застряли в снежном плену. Спасённые в медицинской помощи не нуждались", — сообщили в МЧС.
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