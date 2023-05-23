Иностранцев и членов их семей начнут учитывать в системе ОСМС

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В Казахстане внесли изменения в приказ Минздрава "Об утверждении правил ведения учета потребителей медицинских услуг и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования", передаёт BaigeNews.kz.

В частности, изменения коснулись медстрахования иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана. Отныне их будут учитывать в системе ОСМС

"Правила ведения учета потребителей и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования дополнены новой главой 2-1 Порядок ведения учета потребителей, относящихся к категории "иностранцы, и члены их семей, временно пребывающие на территории РК в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного РК", - говорится в документе.

Государственной корпорацией список указанных лиц формируется на основании данных из автоматизированной информационной системы "Иностранная рабочая сила" МТСЗН РК, ИС миграционной полиции МВД РК.