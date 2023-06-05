Иностранцем оказался мужчина, похитивший восьмилетнюю девочку в Каскелене

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В полиции сообщили подробности о похищении восьмилетней девочки в Каскелене, передаёт BaigeNews.kz.

"5 июня несовершеннолетняя Д. 2015 года рождения вышла из дома, направилась в музыкальную школу. По дороге на одной из улиц на встречу вышел неизвестный мужчина азиатской внешности, насильно посадил девочку в такси, и вместе направились в посёлок Жибек-Жолы", - рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Жамбылского района по статье 125 УК РК.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 36-летний подозреваемый, являющийся уроженцем Республики Узбекистан. В порядке, установленном в законодательстве, задержанный взят под стражу", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Проводятся следственные действия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось о том, что мужчина со спиртным напитком в руках попросил подбросить его и дочь до Узынагаша. Когда у девочки спросили, кто этот мужчина рядом с ней, она расплакалась. Школьница рассказала, что вышла из дома, чтобы пойти в местную школу искусств, как вдруг этот незнакомец похитил её и увёз на такси в неизвестном направлении.