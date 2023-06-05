Мужчина пытался похитить девочку в Каскелене

Фото: astanatv.kz

Нетрезвого мужчину подозревают в попытке похитить девочку в Каскелене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Информация появилась в одном из пабликов в Instagram.

Очевидцами инцидента стали жители Карасайского района Алматинской области. Незнакомый мужчина со спиртным напитком в руках попросил подбросить его и дочь до Узынагаша.

“Когда у девочки спросили, кто этот мужчина рядом с ней, она расплакалась. Школьница рассказала, что вышла из дома, чтобы пойти в местную школу искусств, как вдруг этот незнакомец похитил её и увёз на такси в неизвестном направлении”, - пишут авторы видео.

Мужчина, который представился Русланом, скрылся после того, как его начали снимать на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН (@kaskelenkz)

Инцидент прокомментировали в областной прокуратуре.