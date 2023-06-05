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astanatv.kz Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31
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Фото: astanatv.kz

Мужчина пытался похитить девочку в Каскелене

Нетрезвого мужчину подозревают в попытке похитить девочку в Каскелене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Информация появилась в одном из пабликов в Instagram.

Очевидцами инцидента стали жители Карасайского района Алматинской области. Незнакомый мужчина со спиртным напитком в руках попросил подбросить его и дочь до Узынагаша.

“Когда у девочки спросили, кто этот мужчина рядом с ней, она расплакалась. Школьница рассказала, что вышла из дома, чтобы пойти в местную школу искусств, как вдруг этот незнакомец похитил её и увёз на такси в неизвестном направлении”, - пишут авторы видео.

Мужчина, который представился Русланом, скрылся после того, как его начали снимать на камеру.

 
 
 
 
 
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Публикация от КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН (@kaskelenkz)

Инцидент прокомментировали в областной прокуратуре. 

"Сообщаем что в настоящее время указанный гражданин задержан и для выяснения обстоятельств доставлен УП Жамбылского района, данный факт находится на контроле прокуратуры района", - сообщили в надзорном органе.

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Сегодня, 18:31
175
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