Иностранцам упростят получение вида на жительство в Казахстане

Минтруда на основании предложений министерств здравоохранения, культуры и информации, цифрового развития и аэрокосмической промышленности планирует внести изменения и дополнения в Перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В перечень вошли профессии в сферах здравоохранения, естественных наук, обрабатывающей промышленности, IT-технологий, инноваций и аэрокосмической промышленности и других.

С учётом предлагаемых отраслевыми госорганами изменений и дополнений перечень предусматривает 51 востребованную профессию (врачи гематологи, онкологи, неонатологи, нейрохирурги, эндокринологи, реаниматологи, педиатры, инженеры-исследователи, программисты, бизнес-аналитики и другие).

Иностранцы, обладающие профессиями, предусмотренными в перечне, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке. Он будет выдаваться со сроком на 10 лет либо на срок действия паспорта.