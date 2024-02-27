Иностранцам упростят получение вида на жительство в Казахстане
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Минтруда на основании предложений министерств здравоохранения, культуры и информации, цифрового развития и аэрокосмической промышленности планирует внести изменения и дополнения в Перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
В перечень вошли профессии в сферах здравоохранения, естественных наук, обрабатывающей промышленности, IT-технологий, инноваций и аэрокосмической промышленности и других.
С учётом предлагаемых отраслевыми госорганами изменений и дополнений перечень предусматривает 51 востребованную профессию (врачи гематологи, онкологи, неонатологи, нейрохирурги, эндокринологи, реаниматологи, педиатры, инженеры-исследователи, программисты, бизнес-аналитики и другие).
Иностранцы, обладающие профессиями, предусмотренными в перечне, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке. Он будет выдаваться со сроком на 10 лет либо на срок действия паспорта.
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