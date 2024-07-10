Иностранца подозревают в распространении экстремистских материалов в Казахстане

В Туркестанской области задержали иностранца, подозреваемого в распространении материалов экстремистского характера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму задержан гражданин ближнего зарубежья, приверженец радикальных религиозных идей. Его подозревают в распространении среди граждан Казахстана, в том числе через социальные сети, видеороликов проповедников международных террористических организаций и материалов, пропагандирующих идеологию терроризма.

При личном обыске подозреваемого оперативники изъяли два сотовых телефона, где обнаружены материалы, являющиеся вещественными доказательствами.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

По факту проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначены экспертизы.