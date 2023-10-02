Иностранца подозревают в даче взятки сотрудникам дорожной полиции в ЗКО
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Досудебное расследование начато в отношении гражданина Беларуси, пытавшегося дать взятку сотрудникам полиции в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Он нарушил ПДД РК и за непривлечение к административной ответственности предложил взятку сотрудникам патрульной полиции в размере двух тысяч рублей. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу ОП Теректинского района по факту дачи взятки должностному лицу. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 367 УК РК - "Дача взятки", - сообщили в полиции.
Транспортное средство водворено на спецстоянку. Водитель подписал обязательство о явке.
С начала года МВД РК запущен пилотный проект Integrrity check для проверок сотрудников ОВД на добропорядочность. Каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо выгружают её в центры оперативного управления для реагирования.
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