Иностранца подозревают в даче взятки сотрудникам дорожной полиции в ЗКО

Досудебное расследование начато в отношении гражданина Беларуси, пытавшегося дать взятку сотрудникам полиции в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Он нарушил ПДД РК и за непривлечение к административной ответственности предложил взятку сотрудникам патрульной полиции в размере двух тысяч рублей. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу ОП Теректинского района по факту дачи взятки должностному лицу. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 367 УК РК - "Дача взятки", - сообщили в полиции.

Транспортное средство водворено на спецстоянку. Водитель подписал обязательство о явке.

С начала года МВД РК запущен пилотный проект Integrrity check для проверок сотрудников ОВД на добропорядочность. Каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо выгружают её в центры оперативного управления для реагирования.