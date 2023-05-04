Иностранный рабочий погиб при обрушении потолка на стройке в Кызылорде

Рабочий из Узбекистана погиб на стройке в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как уточнили в департаменте по ЧС, трагедия произошла при строительстве магазина.

"4 мая в 15:11 в Кызылорде на улице Турекулова при стройке двухэтажного магазина произошло обрушение деревянного потолка на рабочего 1996 года рождения (гражданин Республики Узбекистан). Мужчина скончался на месте. Тело извлечено из-под завалов", - сообщили в пресс-службе ДЧС области.