Иностранные туристы не спешат в Казахстан? Назван скрытый потенциал Алматы в сфере туризма

Развитию туризма и привлечению зарубежных гостей в Казахстане уделяют много внимания. Но есть немало направлений, потенциал которых пока недостаточно раскрыт. Как увеличить приток в страну иностранцев, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Одним из главный туристических хабов Казахстана был и остаётся Алматы. Город связан со многими мегаполисами мира прямыми авиасообщениями, да и сервис для туристов здесь весьма добротный - есть гостиницы на любой вкус и кошелёк, а до туристических достопримечательностей - рукой подать. Именно из Алматы можно и в горы сходить на прогулку, и на горных лыжах покататься, и посмотреть уникальные природные красоты Алматинской области - поющие барханы, озера Кольсай-Каинды, Чарынский каньон, плато Ассы, Большое Алматинское озеро.

Руководитель Управления туризма Алматы Галия Токсеитова отмечает, что в городе действительно уделяется особое внимание развитию туризма, ведь для этого у мегаполиса есть все преимущества - природные богатства, гастрономическое разнообразие, мультикультурность, восточный колорит и городская культура.

"С каждым годом всё больше путешественников приезжает в Казахстан, из них каждый второй обязательно посещает Алматы. До конца года мы прогнозируем, что число иностранных туристов увеличится до 500 тысяч человек", - сказала Галия Токсеитова.

Президент Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова констатирует, что число туристов, приезжающих в Алматы, могло бы быть больше. Есть ряд препятствий на пути к этому.

"Нас должны научиться отличать от Узбекистана и Кыргызстана, несмотря на то, что у нас схожие культуры и предложения для туристов. В первую очередь, Казахстан - страна экологического туризма. Это однозначно. Но экологический туризм - это не только путешествие на природу, это также экстремальные туры, катание на горных лыжах и сноубордах, велосипедные, джиптуры. Да, мы привлекаем туристов своими природными ресурсами, но меня больше радует тенденция на рынке, что увеличивается этнографическая составляющая наших туров", - призналась Рашида Шайкенова.

По её словам, участники туристского рынка Казахстана абсолютно однозначно понимают, что страна не может зарабатывать и быть интересной только за счёт природных туров. Поэтому туроператоры включают в свои продукты этнографическую составляющую - историю, культуру, обычаи, традиции казахского народа.

"Мы наконец-то должны обрести на международном туристском рынке некую идентичность", - сказала Шайкенова.

Другое важное направление для привлечения туристов - экологический туризм.

По информации с UN WTO, интерес к экологическому туризму во всём мире растёт с каждым годом, поэтому у Казахстана есть уникальный шанс ещё долго быть в тренде как у страны не очень раскрученной у зарубежных туристов.

"Надеюсь, мы будем ещё много лет привлекать туристов именно на наши природные ресурсы, нетронутыми они должны быть, нам нужно сохранять их", - считает эксперт.

Другая проблема, по мнению Шайкеновой - нераскрытый потенциал въездного туризма из Китая, несмотря на общую границу протяжённостью около 1 700 километров.

"Я буквально недавно была в Китае в командировке и очень удивилась количеству внутренних туристов. Пока, вероятно, Китай не испытывает больших потребностей в поездках к нам, но в тоже время, когда Казахстан сделал очень хорошие, очень важные шаги, поток туристов пошёл. Пожалуй, никто не верил, что такое может случиться, чтобы гражданам Китая, Ирана, Индии дали право безвизового въезда на 15 дней в Казахстан, это беспрецедентные шаги по привлечению туристов. И как только эти визовые вопросы были решены, поток пошёл из этих стран. Сейчас говорят: куда поедет китаец, туда поедет весь мир, и нам нужно предложить им интересные турпродукты", - считает Рашида Шайкенова.

В тоже время эксперт не испытывает пессимизма по поводу проблемных вопросов в сфере туризма в Казахстане.

"Да, у нас куча проблем. Есть вопросы с доступностью туристских ресурсов, проблемы с дорогами, транспортом, остаются вопросы качества услуг, высоких цен. Но всё это решаемо. Самое главное, что за последние годы в стране появилась идеология туризма, о туризме пишут в СМИ, дискутируют в соцсетях. Внутренние инвестиции пошли в туризм. Предприниматели видят, что вот здесь можно заработать, там - ресторан, хостел, гостиницу или гостевой дом. Прошёл период гонки за внешними инвестициями. Абсолютно очевидно, что наш туризм интерсен малому и среднему бизнесу, и только крупные проекты будут привлекать крупные инвестиции", - сказала Шайкенова.

По её словам, вклад внутренних небольших инвесторов в туризм в какой-то степени даже важнее, чем реализация масштабных проектов. К тому же увеличение количества игроков на туристском рынке влечёт за собой усиление конкуренции, которая, в свою очередь, может повлиять на качество услуг, ценообразование и на всё остальное.

"Главное, чтобы государство тоже заинтересовано было, поддерживало абсолютно", - отметила Шайкенова.

Государственный уровень

Развитие туризма сложно представить без участия государства. Более того, чтобы туристы приехали, наша страна должна договориться с тем государством, откуда хочет видеть гостей, о наращивании транспортного сообщения и облегчении визового режима. К примеру, после пандемии активно восстанавливается и наращивается количество рейсов между Китаем и Казахстаном. Более того, китайская сторона предлагает запустить прямой поезд из Сианя в Алматы, чтобы одномоментно перевозить до 350 человек в обе стороны. Этот вопрос обсудила делегация из Сианя с представителями акимата Алматы в ходе недавнего визита.

"Мы бы хотели, чтобы запустились специальные поезда. Таким образом на будущее мы свяжем наши города, являющиеся побратимами, граждане двух стран смогут путешествовать, знакомиться с многовековой историей и культурой Сианя, а также узнавать много нового об Алматы. На встрече с руководством управления туризма Алматы я обсуждал этот вопрос, мы определились, какие шаги нужно предпринять для этого. Да, процесс будет долгим, мы должны поработать с "Казахстан Темир Жолы" и Министерством транспорта Казахстана. Я надеюсь, что в ближайшем будущем будет получено разрешение, чтобы открыть специальный поезд. Это усилит туристический поток между Китаем и Казахстаном, а также усилит связи Алматы и Сианя в областях культуры и туризма", - сказал заместитель руководителя управления культуры и туризма Сианя Дзо Дун.

Казахстанская сторона с нетерпением ждёт ратификации с китайской стороны договора о безвизовом режиме для граждан РК.

"Мы находимся на пороге нового золотого 30-летия казахстанско-китайского сотрудничества, 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, с июля 2022 года граждане Китая могут находиться на территории Казахстана без визы до 14 дней, в скором времени мы ожидаем, что для казахстанских граждан также будет действовать безвизовый режим в Китае", - сказала Галия Токсеитова.

Рашида Шайкенова добавила, что ожидает увеличения числа казахстанских туристов в Китае, что может также стимулировать рост числа китайских туристов в Казахстане.

"Я абсолютно уверена в том, что этот протокол намерений будет реализовываться. Во всяком случае, казахстанский рынок сегодня проявляет большой интерес к приезду китайских туристов. В свою очередь, казахстанцы тоже испытывают интерес к поездкам в Китай, но без ратификации соглашения, которое подписали наши правительства, туристов в Китай с нашей стороны будет не так много, лишь шопинг-туры", - сказала Шайкенова.

Не Китаем единым

В Казахстан приезжают туристы не только из приграничных Китая и России. По статистике, которой владеет КТА, Казахстан и Алматы по-прежнему интересны туристам из Западной и Восточной Европы. За последние несколько лет отметился всплеск интереса к Казахстану со стороны арабского мира и жителей юго-восточной Азии, Индии. На это влияет смягчение визовой политики и открытие новых прямых рейсов.

Сегодня в Алматы функционирует полноценный Совет по туризму, куда входят все заинтересованные госорганы и предприниматели. Эксперты разрабатывают новые меры по привлечению туристов на основе пятимесячного анализа ситуации и существующих проблем.

И.о. председателя Совета по туризму Алматы Алишер Турсын рассказал, что южная столица может предложить туристам наиболее интересные программы по пяти направлениям. Это горный туризм, экотуризм, этнокультурный туризм, медицинский туризм и гастрономия. Но без государственной поддержки, по словам эксперта, усилить туристический потенциал в этих лидирующих сферах будет весьма проблематично.

Другая трудность на пути развития туристического потенциала, по словам членов Совета по туризму, внедрённый с начала 2023 года туристский взнос с гостиниц и мест размещения (кроме хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах) в размере 5% за каждый сутки пребывания гостя. На практике обнаруживались весьма интересные факты. Например, туристы, остановившиеся в пятизвёдочном отеле, платили меньше, чем постояльцы четырёхзвездочных. Кроме того, владельцы отелей опасаются выписывать чеки о получении туристского взноса, так как боятся незнания сотрудниками департамента госдоходов новшеств по части механизма уплаты этого взноса.

"Сейчас эти сумму перечисляются на определённый счет в ДГД. То есть эти деньги размываются в общем бюджете, и мы не знаем, каким образом они повлияют на развитие туризма. Поэтому мы считаем, что деньги должны быть мечены. К тому же, у отелей нет уверенности, что завтра сотрудник ДГД, не имеющий понятия о bеd tax, не придет в отель с уведомлением и требованием оплатить налоги на эту сумму. Суммы немалые, раз в три месяца отель будет сдавать эти деньги в налоговые органы. Естественно, отели опасаются", – сказала Рашила Шайкенова.

Алишер Турсын добавил, что в идеале туристский взнос действительно должен направляться на улучшение сервиса и развитие туристического рынка, и намерен продолжить диалог с госорганами, чтобы распределение сумм стало понятным и прозрачным.

Подводя итог, можно сказать, что сегодня Казахстан действительно интересен иностранным туристам. О стране узнают все больше и больше людей, в том числе благодаря успехам наших соотечественников за границей. И республика ещё не исчерпала свои возможности для увеличения числа иностранных гостей.